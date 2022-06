Caterina Balivo, il matrimonio con Guido Maria Brera procede a gonfie vele

Dopo due anni di assenza dalla Tv, dal 22 giugno Caterina Balivo è tornata alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma?, su Tv8, dove aiuta le donne tra 40 e 60 anni tornate single (e i loro figli) a darsi una nuova possibilità in amore. Dal canto suo, invece, il matrimonio con Guido Maria Brera procede a gonfie vele, come si osserva dalle foto che pubblichiamo in queste pagine.

La coppia, tra un impegno e un altro, si è concessa un weekend con amici su uno yacht intorno all’isola di Ponza. Con un piccolo tender, la compagnia ha raggiunto una spiaggetta dove, tra un bagno rigenerante e il relax al sole, Caterina e Guido Maria si sono concessi anche qualche bacio a fior di labbra. «Sto con lui da 13 anni e con lui sono cresciuta», ha detto di recente la conduttrice, senza nascondere che Guido è il più grande amore della sua vita. Dalla loro unione sono nati due figli, Guido Alberto, 10 anni, e Cora, che compirà 5 anni il 16 agosto.

Per Balivo si è trattato anche del primo tuffo in mare della stagione, come si nota dalla pelle poco abbronzata. “Benvenuta estate 2022”, ha scritto la conduttrice sui social postando una foto con lo stesso costume. È davvero un’estate fortunata per lei: dal 28 luglio la vedremo anche su Raidue, in seconda serata, nel nuovo format di ispirazione inglese Help – Ho un dubbio.