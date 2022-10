Chi è Alessandra Mussolini? Età, anni, carriera, vita privata, figli, marito, Instagram, Tale e Quale Show 2022

Ritorna l’attesissimo appuntamento con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Oltre alla conduzione di Carlo Conti, lo show vedrà le apparizioni di personaggi del mondo dello spettacolo pronti a travestirsi e a salire sul palco in diretta, sotto altre spoglie. Tra questi anche Alessandra Mussolini.

Dalla biografia ai successi di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre 1962 ed è una politica, opinionista e attrice. È infatti figlia di Maria Scicolone e Romano Mussolini: ciò la rende nipote di Benito Mussolini, che fu il dittatore fascista d’Italia. Dopo aver partecipato a 14 anni al film di Ettore Scola Una giornata in particolare, la Mussolini tentò la carriera cinematografica e partecipò a diverse commedie italiane. È stata anche europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo dal 1994 al 2004.

Alessandra Mussolini è stata più volte deputata al Parlamento italiano per diversi partiti di destra e centro-destra. È stata anche europarlamentare, ma non ricopre più alcuna carica nelle istituzioni. Nel dicembre 2020 ha deciso di lasciare il mondo politico per dedicarsi esclusivamente al mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel 2021 si è espressa a favore della proposta di legge Zan, che estende la legge Mancino ai reati contro l’omofobia. Alessandra Mussolini ha partecipato a Ballando con le stelle nel 2020, arrivando in finale e classificandosi terza. È tornata al reality nel 2021 con Il cantante mascherato; ora però è pronta a rimettersi in gioco con le imitazioni a Tale e Quale Show!

Chi è il marito, figli e vita privata

Nel 1989, Alessandra Mussolini ha sposato Mauro Floriani. La coppia ha avuto tre figli, Clarissa, Caterina e Romano. Nel 2013 i due si sono separati dopo che il marito della Mussolini è stato coinvolto in uno scandalo: Mauro Floriani è stato accusato di essere coinvolto in un giro di prostituzione minorile ai Parioli. In un primo momento negò le accuse, ma in seguito ammise tutto.

Instagram: Alessandra Mussolini punta sui social

Molto seguita su Instagram, con l’account @alemussolini_ vanta oltre 44 mila followers.