Vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su uno dei re indiscussi della musica dance: ecco chi è Alexia, dentro e fuori dal palco (e alcune cose che forse vi sono sfuggite)!

Nonostante i suoi notevoli successi nella musica dance, Alexia è da molti considerata una delle più grandi e famose artiste italiane, complice la sua straordinaria carriera. In questa sezione potrete scoprire tutto quello che volete sulla sua vita e sulla sua biografia, dalle pagine di una storia ricca di stranezze…

Chi è Alexia e dove vive?

Alessia Aquilani è nata ad Arcola (La Spezia) il 19 maggio 1967 sotto il segno del Toro, ma vive a Milano. È una delle cantautrici e compositrici italiane di maggior successo nel mondo. Grazie al suo curriculum stellare sul palco, Alexia, vero nome Alessia Aquilani, è considerata una regina della musica dance internazionale degli anni Novanta. Alexia è nota in Inghilterra per le sue canzoni di successo Summer Is Crazy, Uh la la, The Music I Like e Goodbye. La sua declinazione pop e soul in italiano le è valsa numerosi successi in Italia e in Europa. Ha anche inciso album per varie etichette, tra cui…

Sappiamo che Alexia ha dovuto affrontare una dolorosa perdita in famiglia che avrebbe avuto una grande influenza sulla sua carriera artistica. Il padre della cantante, che le era molto vicino, morì inaspettatamente. In seguito avrebbe elaborato l’esperienza durante alcuni anni di lutto. Nasce Andrea Camerana, il marito da cui ha avuto due figlie di nome Maria Vittoria e Margherita. Il matrimonio ha avuto luogo nel 2005 e la coppia mantiene una vita da celebrità. Si dice che la famiglia Agnelli (Carlo Camerana, il padre morto nel 2003, era discendente del fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e di suo cugino Umberto Agnelli) sia la sua famiglia, oltre che nipote di Giorgio Armani. Sua madre, Rosanna, è la sorella del famoso stilista!

Dopo le nozze, ha reso Alexia mamma per la prima volta nel 2007, nel 2011 è arrivata la loro secondogenita Margherita. A lui Alexia avrebbe dedicato la canzone Tu salvami ancora: “Mio marito – aveva detto a Vanity Fair l’artista – è al centro di tutta la mia vita, mi ha salvato nel 2003 e continua a salvarmi. Con lui mi sono sentita improvvisamente giovanile, piena di voglia di vivere, di prospettive. Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa…“.

Curiosità su Alexia che forse ti erano sfuggite…

Oltre al Festivalbar, che detiene il record di presenze di un artista italiano in una singola edizione (9), ha venduto oltre 6 milioni di album e 10 suoi singoli hanno raggiunto la top 10, di cui 4 al numero uno. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2003 con la canzone Per Dio. Alberto Aquilani, famoso calciatore della Fiorentina, è suo cugino! Bellissime foto della sua carriera sono presenti sulla sua pagina Instagram.