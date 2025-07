Bimbi si sentono male in un campo estivo in UK: 76enne arrestato, sospettato di avvelenamento

Un grave episodio ha scosso la comunità di Stathern, un piccolo villaggio situato nell’Inghilterra centrale, dove otto bambini si sono sentiti male durante un campo estivo. La polizia del Leicestershire ha confermato che un uomo di 76 anni è stato arrestato con l’accusa di aver somministrato una sostanza velenosa o nociva con l’intento di causare danni. L’identità dell’uomo, così come i dettagli sulle motivazioni dietro il gesto, non sono stati resi noti, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.





L’incidente si è verificato domenica scorsa, quando i servizi di emergenza sono stati chiamati al campo estivo dopo che era stata segnalata la presenza di diversi bambini che accusavano malesseri. Per gestire la situazione, è stato rapidamente organizzato un centro di triage nelle vicinanze. Gli operatori sanitari hanno valutato tutti i partecipanti al campo e, per precauzione, otto bambini sono stati trasportati in ospedale. Fortunatamente, dopo le opportune verifiche mediche, i piccoli sono stati dimessi senza ulteriori complicazioni.

La polizia del Leicestershire, attraverso un comunicato ufficiale, ha sottolineato che l’indagine è particolarmente delicata e complessa. James Avery, vice capo della polizia locale, ha dichiarato: “Non siamo ancora in grado di fornire ulteriori informazioni sull’età dei bambini, sulla loro provenienza o sulla natura precisa del loro malessere.” Anche il quotidiano britannico The Guardian ha riportato che non sono stati divulgati dettagli sull’uomo arrestato o sulle motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere tale gesto.

Nel frattempo, Neil Holden, ispettore capo responsabile delle indagini, ha voluto rassicurare la comunità locale e le famiglie coinvolte: “Comprendiamo la preoccupazione che questo incidente ha causato a genitori, tutori e alla comunità. Siamo in contatto con i genitori e i tutori di tutti i bambini coinvolti.” Ha inoltre aggiunto che numerose risorse sono state messe a disposizione per garantire la sicurezza dei bambini e per supportare le famiglie. “Stiamo collaborando con agenzie partner, inclusi i servizi per l’infanzia, e continuiamo a svolgere indagini approfondite sul posto,” ha concluso.

Il parlamentare locale Edward Argar ha espresso il proprio sgomento per quanto accaduto e ha invitato la comunità a non speculare sull’accaduto: “Quanto accaduto è scioccante e profondamente preoccupante.” Ha inoltre assicurato il suo sostegno alle famiglie colpite dall’incidente.

La natura della sostanza somministrata ai bambini non è stata ancora chiarita, e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire i dettagli dell’accaduto. L’episodio ha sollevato molte domande e preoccupazioni, soprattutto per la sicurezza dei bambini nei campi estivi. Al momento, le autorità stanno collaborando con i servizi sociali locali per garantire che tutti i partecipanti al campo ricevano il necessario supporto psicologico.

Questo caso ha attirato l’attenzione nazionale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi dedicati alle attività estive per bambini. La comunità di Stathern rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti, mentre le famiglie coinvolte cercano di superare lo shock dell’accaduto.

La polizia del Leicestershire ha ribadito che tutte le risorse disponibili sono state mobilitate per investigare su questo incidente e per prevenire ulteriori episodi simili. La priorità resta la tutela dei minori coinvolti e il supporto alle famiglie colpite da questa vicenda.

Le indagini continuano e non si esclude che ulteriori dettagli possano emergere nei prossimi giorni.