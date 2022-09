Chi è Bonnie Tyler la cantante della canzone Total eclipse of the heart

Nata l’8 giugno 1951 a Sweken, in Galles, il vero nome della cantante era Gaynor Hopkins, scegliendo in seguito Bonnie Taylor come nome d’arte. Bonnie, fin da giovanissima, iniziò ad interessarsi alla musica, forse per il fatto che sua madre era una grande amante dell’opera, che la portò a cercare di infondere nei suoi sei figli l’amore per la musica.

Molto presto, la giovane Bonnie si unì a un gruppo chiamato Bobby Wayne And The Dixies, ma per qualche motivo non finì di cagliarsi, formando quindi un gruppo tutto suo con il nome di Imagination.

Bonnie iniziò la sua carriera musicale cantando canzoni pop e rock, e ben presto divenne nota in tutti i locali notturni e nei pub del Galles del Sud, forse per la sua spettacolare voce rauca e lacerata

Nel 1975 è quando ebbe l’opportunità di registrare il suo primo singolo, con il titolo di “My Honeycomber”, e fu da questo momento che iniziò a vedere il suo nome tra le prime posizioni delle classifiche di vendita del Galles.

Ma è stato con il suo secondo singolo, “Lost in France”, che ha messo in chiaro il grande potenziale della voce e la grande qualità di essa, entrando nella top 10 delle vendite del Regno Unito, oltre a consolidare la sua carriera ed estendere il suo successo, poco tempo dopo, anche in Europa.

Grazie a questo secondo singolo, Bonnie riuscì a registrare il suo primo album nel 1977, con il titolo “The World Starts Tonight”, che anche se forse non ottenne tutto il successo sperato, le offrì la possibilità di girare l’Europa e promuoversi.

Bonnie ha dovuto sottoporsi a un’operazione sui noduli delle corde vocali e dopo di essa il medico le ha consigliato di non parlare, in quanto potrebbe influenzare la sua voce. Bonnie ignorò il consiglio del dottore e, a causa di questo fatto, le rimase una voce lacerata, che le fece pensare in quel momento che la sua carriera di cantante fosse finita.



Tuttavia, non solo questo non pose fine alla sua carriera, ma Bonnie si catapultò come una star della musica e cominciò ad essere conosciuta in tutto il mondo.

Tutto questo ha coinciso con l’uscita del suo secondo album, “Natural Force” in cui è stato in grado di dispiegare tutto l’artiglio della sua voce rauca e perfettamente intonata. Con la canzone “It’s A Heartache”, inclusa in questo album, sarebbe riuscito ad essere tra i primi 5 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Bonnie cambiò casa discografica in CBS Records, e nel 1982 registrò l’album “Faster Than the Speed of Night”, ottenendo con esso un successo travolgente, oltre a piazzarsi al numero uno delle classifiche internazionali.

Ma è stato soprattutto con la sua canzone “Total Eclipse of the Heart”, con la quale ha iniziato ufficialmente a essere conosciuta in tutto il mondo. La canzone è stata considerata un’opera d’arte da molti amanti della musica e del rock, rimanendo al numero uno per molte settimane e ottenendo una nomination per i Grammy Awards come miglior cantante pop e rock femminile nel 1983.La canzone “Total Eclipse of the Heart”, fu eseguita anche agli Oscar del 1984, un fatto che l’avrebbe portata ancora una volta ad essere nominata come Best Female Rock Vocalist, questa volta per la canzone “Here She Comes”

Nel 1984, la sua canzone “Holding Out for a Hero”, fu scelta come tema per la serie televisiva Cover up, dove la protagonista principale sarebbe Jennifer O’Neill.

Mike Oldfield, la scelse nel 1987, come vocalist per il suo album “Islands”, con il quale riuscirono ad essere il numero uno nelle vendite, in quasi tutta Europa e negli Stati Uniti.

Bonnie continuò a pubblicare diversi titoli e album, anche se senza avere molte ripercussioni, fino a quando nel 2004 la cantante francese Kareen Antonn la convinse a registrare un duetto, che sarebbe stata la versione francese di “Total Eclipse of the Heart”. Sono riusciti a diventare il numero uno in Polonia, Belgio e Francia.

Bonnie Tyler continua a cantare e girare l’Europa, pubblicando in media un nuovo album all’anno, registrando attualmente più di venti titoli.