Chi è Francesca Dall’Olio ex moglie e figli di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani non ha raggiunto la fama solo grazie alla sua musica, ma anche per la sua personalità a volte problematica e il suo comportamento esagerato, che lo ha portato ad avere diverse relazioni spesso sopra le righe. Questo ha inevitabilmente influenzato anche sul rapporto con la moglie, Francesca Dall’Olio, dalla quale ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Nel luglio 2020, la coppia ha ufficializzato la rottura propria. sia l’uomo che la donna – sono sempre stati attenti a proteggere la loro privacy – non hanno rivelato i motivi della loro rottura. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, è stata la donna a decidere di separarsi dall’uomo.

Francesca e Gianluca si sono incontrati per la prima volta nel 1996, quando lei ha collaborato con lui al video della sua canzone “La fabbrica di plastica”, per la quale aveva lavorato come fotografa. La forza dell’amore tra i due è testimoniata non solo dai loro quattro figli (che Elba ha definito “splendidi”), ma anche dalle due canzoni che lui ha voluto dedicarle: “Francy” e “Sei unica”. Francesca è apparsa di persona anche nella clip di “A Woman Like This”, che vede la presenza della madre e della sorella di Elba, Giada e Ginevra, e delle figlie Giselle e Ginevra

A ‘Verissimo’, ospite di Silvia Toffanin, l’interprete di ‘Una storia tra le dita’ aveva fatto mea culpa sul rapporto con la moglie: “La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità per i miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”.