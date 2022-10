Chi è il nuovo compagno di Carlotta Mantovan che piace alla figlia Stella?

Carlotta Mantovan trova la felicità con il suo nuovo compagno, che renderà felice anche Stella. Fabrizio Frizzi sarebbe orgoglioso della foto che intenerisce tutti il ​​26 marzo 2018. Quel giorno è morto l’amato conduttore Fabrizio Frizzi; dalla sua scomparsa tutto è cambiato e il mondo dello spettacolo ha perso un prezioso collaboratore che ha contribuito a dare lustro alla televisione italiana.

Fabrizio Mantovan, sempre disponibile e gentile, ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Dopo la sua morte, Fabrizio è ancora amici dal pubblico, dai colleghi, dagli e dai familiari. Il modo in cui lo ricordiamo è catturato dai video dei momenti salienti della sua carriera e dalle interviste a coloro che lo conoscevano meglio. La moglie Carlotta e la figlia Stella sono cresciute insieme e superato ogni ostacolo sul loro cammino hanno seguendo l’esempio di gentilezza, laboriosità e professionalità di Fabrizio.

Carlotta Mantovan presenta il nuovo compagno, finalmente Stella è felice

Una fotografia che vale più di mille parole, la piccola Stella Frizzi, 8 anni, vive la sua vita in modo sereno e gioviale grazie a mamma Carlotta. Fabrizio amava molto la sua bambina, rimasta orfana di padre troppo presto. Nel momento in cui il presentatore è venuto a mancare, Carlotta si è ripromessa di essere forte per la sua bambina.

Stella è appassionata di musica e di animali come Fabrizio, così mamma Carlotta ha deciso di farle conoscere l’equitazione. Nella foto postata sui canali social dell’ex Miss Italia, si vede la piccola Stella che viene baciata da un cavallo e l’animale le darà tutto l’amore del mondo. L’istantanea ha fatto scalpore; milioni di persone hanno commentato questo momento felice che sa di normalità e di vita vissuta, un momento che tutti i bambini dovrebbero con vivere gioia e spensieratezza. Carlotta ha presentato il suo nuovo amico a Stella e sicuramente insieme faranno lunghe e piacevoli passeggiate.