Chi è la fidanzata di Marco Masini? La confessione “La donna della mia vita è…”

Marco Masini, famoso cantautore italiano, è conosciuto da molti come uno degli artisti più amati della musica italiana. Eppure pochi sanno molto della sua vita al di fuori del suo lavoro. È ancora vivo? Sappiamo se Masini è fidanzato o meno? Cerchiamo di saperne di più su quest’uomo intrigante!

Marco Masini, il cantante è single o fidanzato?

Non sappiamo nulla della vita sentimentale di Marco Masini. Durante una recente intervista a Verissimo, il cantautore ha rivelato di essere fidanzato, ma di essere una persona molto riservata. In realtà, Marco Masini si è sempre rifiutato di parlare della sua vita privata e sentimentale in pubblico. Ha preferito concentrarsi sulla sua musica. Comunque, nonostante non abbia mai rivelato molto al riguardo, sembrerebbe che Masini abbia una nuova donna nella sua vita. Non sembra essere uscito allo scoperto, e questo ci suggerisce che anche la sua compagna sia piuttosto riservata, e anche molto attivasui social media).

Le parole di Marco

In un’intervista a Pomeriggio 5, il noto cantautore ha rivelato di avere una relazione con una donna misteriosa. Il cantante è tornato a parlare della sua vita privata nel corso di un’intervista a Diva e donna, raccontando perché non è ancora padre diventato nonostante il desiderio di farlo. “Con alcune donne sono stato uno stalker”, ha detto Marco. “Ma ho anche arrivato per amore. Un figlio non è ma, come in tutte le cose della vita, mi prendo le mie colpe”. Queste le parole di Marco. “Oggi la donna della mia vita è la musica”, ha affermato Masini. “Oltre a un angelo che non c’è più: mia madre”. “Queste sono le parole dichiarate da Marco Masini” – così esordisce La Repubblica nel suo pezzo sull’argomento.

La vita privata

Marco Masini, orfano di madre da quando era ragazzo, una volta ha detto: “Un figlio offre un confronto con noi stessi, con quello che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, perché soprattutto bisogna essere in due, non cerco di inventare nulla”.