Chi è la moglie di Piero Angela? Si chiama Margherita Pastore

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela, divulgatore scientifico e giornalista che conduce programmi come “Quark” e “Superquark”. Ha conosciuto il suo futuro marito quando erano entrambi giovani e insieme hanno condiviso l’amore per tutta la vita.

I due si sono conosciuti poco dopo l’ingresso di Margherita nel corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, quando lei aveva 18 anni e lui 24. Il loro amore fu immediato e lei lo ricorda come un momento di infinita dolcezza: “È stato un colpo di fulmine, ma è successo in un’epoca in cui ci si dava ancora del lei. L’ho conosciuta a una festa di amici, lei aveva 18 anni e io 24, ho iniziato a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”.

Poco dopo il matrimonio, Margherita Pastore e Piero Angela decisero di porre fine alla sua carriera di ballerina per dedicarsi alla famiglia e ai figli. La donna, infatti, ha sempre sostenuto il marito incoraggiandolo e criticandolo quando necessario.

Nel 1955 Margherita Pastore e Piero Angela si sposano e dalla loro unione nascono due figli: il primogenito Alberto, che diventa conduttore e divulgatore scientifico, e Christine, una ragazza timida e riservata con poca esperienza nel mondo dello spettacolo.

Piero Angela parlando proprio della moglie ha aggiunto: “mia moglie mi ha aiutato molto è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”.

Giornalista e divulgatore scientifico italiano, Piero Angela è il volto di Quark e Superquark. Durante l’adolescenza, a Torino, si dedicò agli studi classici. Sappiamo che fu questa inclinazione musicale a rapire il cuore della moglie. La sua carriera è iniziata quando ha prestato servizio come radiocronista, fino a ottenere il ruolo di corrispondente. Intraprende la carriera di conduttore del telegiornale della RAI e riscuote grande successo come ideatore e conduttore di diversi programmi popolari. Ha due figli, Alberto è quello che ha scelto di seguire le sue orme; Piero Angela ha collaborato attivamente con lui negli ultimi anni.