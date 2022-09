Chi è Lucio Presta marito di Paola Perego: avete mai visto i loro figli…

Oggi è un nuovo giorno. Il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, torna oggi pomeriggio, giovedì 15 settembre. E tra gli ospiti in studio ci sarà Paola Perego, che domenica 25 settembre torna a condurre Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura, tra conferme e novità.

Paola Perego è una delle conduttrici più famose del piccolo schermo. Purtroppo ha sofferto di attacchi di panico che hanno condizionato la sua vita, soprattutto le sue opportunità lavorative. Paola è stata precedentemente sposata con Andrea Carnevale prima di sposare Lucio Presta, con il quale ha due figli: Giulia e Riccardo. Il matrimonio è terminato bruscamente qualche anno dopo, quando Riccardo aveva solo cinque mesi.

Al centro dei problemi della Perego c’erano sempre gli attacchi di panico. L’unica cosa che riusciva a fare era lavorare, anche se spesso lo faceva prendendo dei tranquillanti. Oggi la Perego sa bene che si tratta di una vera e propria malattia e che va curata senza vergogna. Solo dopo anni di lavoro su se stessa è riuscita a uscirne.

L’attuale marito di Paola è stato una fonte di sostegno costante per lei. È sempre presente quando ha bisogno di lui, non la giudica e non la attacca mai, ma cerca di incoraggiarla ad affrontare la malattia. Oggi Paola è una donna felice e affettuosa, che ama il suo lavoro e dedica il suo tempo libero alla cura del suo amato nipotino.

Come abbiamo detto i drammi per Paola Perego ci sono stati, nonostante la vita piena e la brillante carriera. La nota presentatrice infatti ha raccontato di aver affrontato un grave dramma affermando:

“Mi chiamavano algida perché prendevo i farmaci per gli attacchi di panico. Ho sofferto di panico per 30 anni, dai 16 anni. La volta più brutta è quando ho sbattuto un braccio contro un muro per romperlo e sentire un dolore diverso. Non ne potevo più di sentire questa ansia, questa voglia di morire.

Volevo un dolore fisico che fosse riconosciuto dai medici, che all’epoca non capivano gli attacchi di panico e mi dicevano che non avevo niente. In onda non mi è mai capitato perché andavo sempre piena di farmaci e seguita da un medico. Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Ma avevo anche paura della morte. Oggi non ho più attacchi, ne sono uscita totalmente”.

Paola Perego chi sono i figli

Giulia Carnevale è la primogenita di Paola Perego, che ha una figlia da un precedente matrimonio. È nata cinque anni prima del divorzio dei genitori e si è laureata in economia. Non ama particolarmente i riflettori, ma con la popolarità della madre può essere difficile separarsi dal mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, è riuscita a mantenere la maggior parte della sua vita privata e lontana dalle riviste di gossip, motivo per cui poche persone sanno qualcosa di lei. I suoi post su Instagram sono molto normali, per lo più selfie o foto con il suo compagno Filippo Giovanelli, con cui ha dato alla luce il loro primo figlio nel novembre 2018. Paola Perego, infatti, è diventata nonna a soli cinquantadue anni quando è nato il piccolo Pietro dalla primogenita Giulia Carnevale e dal compagno Filippo Giovannelli. “Ho avuto Giulia alla stessa età”, ha raccontato. “Solo che io l’ho voluta, lei invece mi è capitata”.