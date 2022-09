Chi è Raf? Età, moglie, figli, vero nome, vita privata e carriera

Il cantante italiano Raf parteciperà allo spettacolo come parte di una delle due squadre composte da VIP. In attesa di esibirsi, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ah figli? Come è iniziata la sua carriera musicale? Ecco tutte le risposte a queste domande e molte altre curiosità.

Chi è Raf? La sua vita privata

Raffaele Riefoli, meglio conosciuto come Raf, è nato a Margherita di Savoia, in provincia di Lecce, il 29 settembre 1959. Ha quasi 62 anni, è alto 175 cm e pesa circa 68 kg. È del segno zodiacale della Bilancia. Il cantante vive tra l’Italia e l’America, facendo molto spesso il pendolare tra i due Paesi. Raf è legato alla compagna Gabriella Labate, ex soubrette de Il Bagaglino. La coppia ha vissuto lontano dai riflettori e dal mondo del gossip mantenendo il più possibile segreta la loro bellissima storia d’amore. Raf e Gabriella stanno insieme – secondo fonti ben informate – da più di ventotto anni e hanno festeggiato vent’anni di matrimonio nel 2016; lo ha reso noto lo stesso Raf su Facebook con una foto molto romantica e un post dolcissimo. In questo post ha anche chiesto la mano della moglie in Giamaica dandole solo tre secondi per rispondere! Dalla loro unione sono nati due figli: Samuele Riefoli (nato nel 1998) e Bianca Aleida Riefoli (nata nel 2000).

La sua carriera nel mondo della musica

Trasferitosi a Firenze, Raf si iscrive alla facoltà di architettura. Ben presto, però, si appassiona alla chitarra e alla musica rock e incontra lo storico chitarrista dei Litfiba. Lasciata la città toscana per Londra, Raf fonda la band Café Caracas. Guadagnarsi da vivere con la musica era quasi impossibile; così, tra un concerto e l’altro, sempre a Londra, Raf lavorava come barista, ma anche come operaio. Quattro anni dopo, al 1980, Raf lasciò il Café Caracas e inizia la sua carriera intorno da solista. Nel 1984 viene pubblicato l’album Self Control. Il successo arriva poi nel 1988 con l’album Cosa resterà. Ti pretendo e Battito animale sono solo alcune delle canzoni più famose dell’artista. Infine, dopo una pausa di alcuni anni dalla produzione musicale, nel 2001 esce un nuovo album lanciato dal singolo Infinito.