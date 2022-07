Chi è Sapete chi è Alan Palmieri, co-conduttore di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci: lavoro, vita privata e moglie

Dalla Svizzera alla Puglia, dalla radio alla televisione, la vita e la carriera di Alan Palmieri sono esaminate. Chi è? Esamineremo tutto ciò che c’è da scoprire su di lui. Da Rtl 102.5 a Telenorba, dalla moglie ai figli, tutto ciò che riguarda il co-conduttore di Battiti Live, che andrà in onda su Italia 1 il 17 giugno, viene svelato.

Età, origini, radio

Alan Palmieri è nato in Svizzera l’11 febbraio 1975 da madre croata e padre pugliese. È cresciuto in Puglia, terra d’origine del padre, grazie alle origini pugliesi di quest’ultimo e alla madre croata. La musica dance ed elettronica sono sempre stati i suoi hobby preferiti. Non avrebbe rinunciato a diventare un produttore discografico, ma il suo entusiasmo per la radio lo ha portato a intraprendere un percorso professionale. I suoi primi passi artistici avvengono a Milano presso Rtl 102.5 e Radio 105, tra le altre emittenti.

Radionorba e Battiti Live

Come direttore e conduttore di Radionorba, una radio nata in Puglia molto tempo fa, ha più libertà. Battiti Live, un evento di musica dal vivo in Puglia che ha ottenuto un riconoscimento nazionale, è uno degli eventi più caldi dell’estate. Ha contribuito al successo di questo evento lavorandoci per molti anni. È stato creato e diretto da Titta De Tommasi fino al 2013. Nel 2013 Alan Palmieri ne è diventato direttore artistico e successivamente è andato in diretta televisiva nazionale. A partire dal 2017 è andato in onda su Italia 1 attraverso le emittenti locali. Da allora, i due sono diventati una coppia affiatata e le loro serate si svolgono in alcuni dei luoghi più belli della Puglia. A ciò si aggiunge la direzione artistica di Capodanno in Musica, programma televisivo di fine anno in onda su Canale 5 da qualche anno. Oltre a curare la direzione artistica di Capodanno in Musica, da qualche anno Palmieri è responsabile della direzione artistica del programma televisivo di fine anno di Canale 5.

Moglie, figlia, Instagram

Nonostante sia lontano dalla sovraesposizione mediatica, la vita sentimentale di Alan Palmieri non è un segreto: ha sposato Caterina Costantini prima che arrivasse la notorietà. Martina (16 anni) e Alessandro (8 anni) sono i loro figli. Sono una famiglia molto unita e in genere si tengono lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo. Sulla sua pagina ufficiale di Instagram, Alan condivide numerose foto che documentano la sua professione e di tanto in tanto lo vediamo immortalato nel backstage con i cantanti di Battiti Live.