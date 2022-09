Chi è Sebastiano Lombardi ex marito di Elenoire Casalegno

Sebastiano Lombardi non è un “nome noto” nel mondo del gossip, anche se è una forza molto influente dietro le quinte. È noto per il suo precedente matrimonio con l’ex top model Elenoire Casalegno. Anche se non è un nome noto, Sebastiano Lombardi, ex dirigente RAI, è una parte molto influente dello show. Nato a Washington da genitori italiani e laureato in lettere all’UniversitàCattolica del Sacro Cuore, ha lavorato come funzionario di marketing per la RAI dal 1993 al 2003. Dopo aver lavorato a SportMediaset come responsabile delle iniziative editoriali dal 2004 al 2005, è stato direttore della Direzione Generale Informazione di Mediaset. Il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi ha sposato Elenoire Casalegno, che ha divorziato nel 2014 dopo due anni e nove mesi.