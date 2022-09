Chi è Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella, Madre, Padre e Vita Privata

Le showgirl Giulia e Silvia Provvedi hanno annunciato la morte improvvisa del padre, che era anche il loro manager. Le due ex concorrenti del Grande Fratello hanno pubblicato un messaggio sui social media che ha commosso i loro fan ma anche molti amici del mondo dello spettacolo.

I fan delle showgirl Le Donatella sono rimasti scioccati nell’apprendere la coppia che uno dei genitori della è morto. Silvia e Giulia hanno condiviso la notizia in un messaggio su Instagram, anche se non hanno rivelato i dettagli di come o perché sia ​​successo. Il rapporto tra Silvia e Giulia e il padre era notoriamente molto stretto.

Molto commovente il messaggio delle due cantanti, pubblicato a corredo di un post completamente nero con un piccolo cuore rosso: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà, ti ameremo per sempre“.

Di seguito il post pubblicato da Silvia e Giulia Provvedi su Instagram:

Numerosi amici e altre celebrità hanno raggiunto Giulia e attraverso i social media, offrendo le loro condoglianze. Elettra Lamborghini, Laura Pausini, Paolo Ruffini, Mietta e Giusy Ferreri hanno inviato messaggi di sostegno, mentre Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina ed ex fidanzato di Giulia, ha voluto far sentire la sua vicinanza in questo momento così difficile.

Chi è Giulia Provvedi

Giulia Provvedi è nata il 1° dicembre 1993 a Modena. È la sorella gemella di Silvia Provvedi. Le due sorelle sono state molto unite durante la crescita, così come il fratello Matteo. Da bambine si sono separati alla separazione dei genitori e in seguito si sono trasferiti dalla madre Monica Alberti. Giulia ha un carattere più esuberante della sorella ed è estremamente estroversa; Silvia, invece, ha un carattere più riservato. Nel 2013 Silvia ha dato alla luce Nicole De Stefano: lei e il suo compagno Giorgio De Stefano hanno accolto una bambina nella loro famiglia.

Chi è Giulia Provvedi

Silvia Provvedi è nata il 1° dicembre 1993 a Modena. È la sorella gemella di Giulia Provvedi, con la quale è molto legata. È molto legato anche al fratello Matteo e tra i tre figli Silvia è quella che tende a essere più sensibile. I gemelli erano si sono separati quando i gemelli erano piccoli e si sono trasferiti con la madre Monica Alberti. Insieme hanno partecipato a XFactor, e Silvia è stata poi al centro del gossip per la sua relazione con Fabrizio Corona, terminata nell’estate 2018. Come la sorella, anche Silvia si è sottoposta all’aumento del seno.

Chi è Monica Alberti Madre di Giulia e Silvia

Monica Alberti, madre di Le Donatella, è meno frequentemente sotto i riflettori dei social. Tuttavia, ha un account Instagram che non aggiorna da molto tempo, anzi è possibile che non lo usi più. Su di esso sono presenti diverse foto di lei e delle sue due figlie, che chiama “biscotti”. Inoltre, per chi non lo sapesse, Monica è società di Alberti e Tagliazucchi , un’importante azienda modenese impegnata nel settore dei servizi e del design.