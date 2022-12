Chi sono i “big” a Sanremo 2023? Canzoni e dettagli

Sarà ancora un Festival di Sanremo con il botto quello targato per la quarta volta consecutiva da Amadeus (confermato anche per l’edizione 2024). Il conduttore e direttore artistico, che ha riportato la kermesse agli ascolti dei tempi d’oro, ha composto un cast, sia dei partner che lo affiancheranno sul palco sia di cantanti, capace di mettere d’accordo un pubblico di adulti e di giovanissimi. A fargli da spalla per le cinque serate dal 7 all’11 febbraio 2023, ci sarà Gianni Morandi, l’eterno e sempre amato “ragazzo di Monghidoro” che all’Ariston è di casa: lo ha condotto due volte con successo, nel 2011 e nel 2012, e vi ha partecipato in qualità di cantante per altre 7 vincendolo nel 1987. All’asso Morandi, però, Amadeus ha aggiunto un altro pezzo da novanta: dopo un lungo corteggiamento, il conduttore è riuscito ad aggiudicarsi Chiara Ferragni (che sarà sul palco la prima serata e la finale). La influencer trascina con sé l’attenzione di oltre 28 milioni di follower. Per una sola serata, invece, Amadeus e Morandi saranno accompagnati da Francesca Fagnani, la giornalista di Belve di Raidue. Sensazionale e variegato anche il ventaglio dei 28 artisti in gara (22 scelti da Amadeus più i 6 vincitori di Sanremo Giovani, decretati il 16 dicembre). Si spazia da I Cugini di Campagna ad Anna Oxa, amati da chi ha qualche anno in più, passando dagli affermati Giorgia, Marco Mengoni ed Elodie e arrivando a talenti noti ai ragazzi come Ultimo e Tananai, fino a promesse quali Mara Sattei e Lazza. Un Ariston per tutte le età, dunque: dai 78 anni di Gianni Morandi (il più anziano) ai 19 di LDA.

Ecco l’elenco dei 22 cantanti coi relativi titoli:

Ultimo Alba

Tananai Tango

Madame Il bene nel male

Giorgia Parole dette male

Mr. Rain Supereroi

Elodie Due

Gianluca Grignani Quando ti manca il fiato

Marco Mengoni Due vite

Anna Oxa Sali (Canto dell’anima)

Lazza Cenere

Mara Sattei Duemilaminuti

Modà Lasciami

Paola e Chiara Furore

Colapesce Dimartino Splash

Leo Gassman Terzo cuore

Articolo 31 Un bel viaggio

Ariete Mare di guai

Cugini di Campagna Lettera 22

Levante Vivo

Coma Cose L’addio

LDA Se poi domani

Rosa Chemical Made in Italy