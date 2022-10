Chi sono le cinque figlie di Paul Newman, come e di cosa vivono

I suoi iconici occhi azzurri, così come la qualità delle sue interpretazioni, hanno reso Paul Newman una delle leggende più carismatiche della storia del cinema. Dopo aver recitato in The Cat on the Zinc Roof (1958) o The Blow (1973) con cui ha guadagnato molti milioni di dollari, nel 1982 ha creato la linea alimentare Newman’s Own (salse, biscotti, aceto) che è germogliata nella Newman’s Own Foundation, che l’attore ha creato nel 2005, tre anni prima di morire di cancro, fornire fondi a diverse ONG.

È appena trasceso ai media che due delle figlie dell’attore, Nell e Susan, hanno citato in giudizio la fondazione perché hanno limitato la loro dotazione annuale che, tra l’altro, in nessun momento è servita a soddisfare le loro esigenze personali, ma a investirla in altre organizzazioni. L’indimenticabile interprete di The Hustler (1961) ebbe altre tre figlie.

Dal suo primo matrimonio con l’attrice Jackie Witte sono nati Scott, un attore morto di overdose all’età di 28 anni, Susan (69) e Stephanie (71). La prima ha seguito le orme dei suoi genitori, ma invece di studiare, ha deciso di rischiare a Broadway per poi affrontare la temuta Hollywood. Aveva le cose complicate perché era quello che era, così a poco a poco si concentrava sul lavoro di sceneggiatore, produttore e regista in progetti rivolti a diverse ONG. Fotografia, viaggi e lettura sono tra i suoi hobby preferiti.

Della vita di Stephanie non si sa quasi nulla perché ha sempre scelto una vita al di fuori dei riflettori. Non partecipa nemmeno al lavoro filantropico del resto della famiglia. È noto che trascorreva le estati con la sua matrigna (Joanne Woodward) e le sue sorellastre a Wesport (Connecticut). Chi la conosce la definisce uno spirito libero, amante dell’agricoltura, ama dipingere e fino a pochi anni fa viveva in una capanna in un bosco.

Quando Paul Newman si innamorò di Joanne Woodward (ora 92enne) durante lo spettacolo di Broadway di Picnic nel 1953, l’artista era ancora sposato poiché sua moglie si rifiutò di separarsi. Woodward, stanco di aspettare, andò a vivere con lo scrittore Gore Vidal, con il quale si diceva che si sposasse quando in realtà era omosessuale. Infine, nel 1958 Witte gli concesse il divorzio.

A seguito di questo secondo matrimonio sono nate Nell (63), Melissa (60) e Clea (57), che attualmente vivono in attesa dello stato di salute della madre affetta da Alzheimer. La primogenita seguì anche le sue orme paterne facendo il suo debutto cinematografico con il nome di Nell Potts da adolescente in Raquel, Raquel (1968), che fu il primo film di Newman come regista. Parallelamente alla performance ha continuato i suoi studi universitari fino a laurearsi in Ecologia Umana, trasferendosi in California per studiare il comportamento degli uccelli in diverse organizzazioni ambientaliste. A metà degli anni ’90 si affianca al padre creando una linea di prodotti biologici. Nel 2005 ha sposato l’ex surfista e fotografo gallese Gary Irving. Non hanno figli.

Melissa ha anche recitato nel cinema, ma dall’età di 20 anni ha diversificato i suoi interessi lavorativi lavorando come addestratrice di cavalli, insegnante supplente in un asilo nido o partecipando a programmi artistici per bambini. Da diversi decenni il suo modus vivendi è la scultura, anche se chi la conosce dice che è un’ottima cabarettista che ama il jazz. È sposata con Raphael Elkind, un insegnante di scuola superiore, hanno due figli e vivono nell’ex residenza ottocentesca dei loro genitori a Wesport.

La benjamina di Paul Newman e Joanne Woodward, Clea, ha legami con il nostro paese da quando cinque anni fa si è recata a Madrid per sostenere e sponsorizzare Paco Arango con il film che aveva diretto, What really matters, la cui raccolta al botteghino è andata interamente alla Fondazione Aladina. L’attivista ha confessato che “mio padre era un uomo molto umile e riteneva che se si era stati fortunati nella vita si doveva aiutare i più bisognosi”. Fedele protettrice dell’eredità di suo padre, gestisce la rete di campi che l’attore ha creato per i bambini malati.

Sebbene abbia studiato legge e poi abbia optato per i salti equestri, negli ultimi anni lavora a Hollywood come produttrice di serie acclamate come Little Big Lies o Mad Men. È sposata con Kurt Soderlund, direttore della Safe Water Network. Non hanno prole.