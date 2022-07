Corinna Schumacher crolla in pubblico, tenere le lacrime è impossibile: l’amore per Michael è eterno

Michael Schumacher, una persona dal cuore grande, ha sempre pensato agli altri, ha detto la moglie Corinna tra le lacrime.

Michael Schumacher, uno dei leggendari piloti di Formula 1 e vincitore di sette titoli mondiali, è stato insignito del Premio di Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia perché è una persona dal cuore grande e perché pensa sempre agli altri. Un premio, quindi, non solo all’uomo in sé ma anche alla sua generosità, come ha dimostrato il governatore dello Stato tedesco.

Il fatto che Michael Schumacher non fosse presente alla cerimonia di premiazione del Motorworld a Colonia potrebbe indicare che l’ex campione della Ferrari si sta ancora riprendendo dall’incidente sciistico di Meribel. Non è possibile sapere come stanno realmente e quale sia il suo livello di coscienza, ma vive a Maiorca, dove viene avanti 24 ore su 24. La moglie ei figli sono tra coloro che hanno avuto la possibilità di partecipare alla cerimonia di premiazione di Motorworld. Sua moglie ei suoi figli sono tra coloro che hanno avuto la possibilità di vederlo, insieme all’amico di sempre Jean Todt. Il premiato di quest’anno ha detto di Schumacher: “Michael non mi manca, perché lo vedo spesso. Certo, mi manca quello Shumi insieme”. Alla cerimonia di premiazione a Colonia, la moglie e la figlia di Schumacher hanno ricevuto il trofeo dal presidente della FIA Jean Todt. Corinna Schumacher, che non era a trattenere le lacrime quando era seduta in platea ad ascoltare le parole dedicate al marito, è crollata completamente quando è salita sul palco dopo che i presenti avevano tributato a Michael una standing ovation. Todt al suo fianco non l’ha lasciata un attimo, muovendola in un momento di grande tempesta emotiva. “Michael ha sempre pensato a chi non sta bene attivandosi con donazioni molto generose – ha detto l’ex capo della Ferrari e boss della FIA – Ha una famiglia meravigliosa, sua moglie è una delle donne più forti che conosca. Schumacher ha plasmato la Formula 1 come nessun altro ha fatto prima e dopo di lui“. Corinna annuiva e piangeva: l’amore per il suo Michael è eterno.