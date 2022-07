Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue: si indaga per omicidio

Quando ieri una donna di 73 anni è stata trovata morta in casa sua in una pozza di sangue, il figlio ha dato l’allarme.

Una donna di 73 anni è stata trovata morta nella sua casa la sera di venerdì scorso a Malnate, Varese. Il figlio ha scoperto il corpo dopo essere tornato a casa e ha trovato a terra in una pozza di sangue.

I carabinieri insieme alla scientifica sono accorsi sul posto: l’anziana donna presentava ferite alla testa riconducibili a un oggetto contundente. Si indaga anche per omicidio. Subito gli inquirenti hanno scartato l’ipotesi che la donna sia stata colpita da un malore e sia caduta a terra, sbattendo contro un mobile. Secondo loro, la probabilità che si tratti di un incidente domestico è molto bassa.

Stiamo indagando su chi possa aver colpito l’anziana donna. Le possibilità di rapina sono scarse, perché non c’erano segni di effrazione e non è stato rubato nulla. Riteniamo che non si tratti di un’aggressione casuale, poiché non ci sono segni di lotta. Un mistero di omicidio ancora senza sospetti, ma le indagini proseguono.