Oroscopo Branko domani 23 luglio 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Non scoraggiarti oggi, Scorpione, dalle cattive vibrazioni che provi ogni giorno sul posto di lavoro con una persona conflittuale che sembra se la sia presa con te. Ciò potrebbe influire sul lavoro dell’intero team e potrebbero finire per pensare che ne sei responsabile . Devi parlare seriamente il prima possibile con questa persona e fargli capire che è meglio fare la festa in pace. Sei perfettamente in grado di trovare le parole e il tono giusti per dare un senso a lui, Scorpione diplomatico. Usa il tuo talento sociale ogni giorno. In amore, se stai iniziando a uscire con qualcuno, potresti prenderlo come qualcosa di temporaneo e irrilevante, ma non è così che l’altra persona lo vive.Oggi digli le cose come stanno, non lasciargli sperare invano.

Oroscopo Branko 23 luglio Sagittario