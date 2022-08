Cosa si sa di Evelina e Alba, le due figlie di Vittorio Sgarbi con altrettante donne

Evelina e Alba sono le figlie di Vittorio Sgarbi, oggi 23 e 22 anni. Sono nate da relazioni fugaci con due donne diverse: il critico d’arte le ha presentato a Vivere non è della D’Urso, ma Evelina ha rifiutato l’offerta.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha tre figli: Carlo, Alba ed Evelina. Li ha avuti da brevi relazioni con donne diverse. Carlo è nato da una cantante lirica albanese. Evelina ha rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini di partecipare al Grande Fratello Vip. Sgarbi ha presentato tutte le sue figlie in una puntata del 2019 di Vivere non è la D’Urso, dove hanno parlato delle loro vite.

Nel 2019 Vittorio Sgarbi ha presentato al pubblico le figlie Evelina e Alba. Ha avuto Evelina da una cantante lirica albanese di nome Kozeta, conosciuta durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si è innamorato; la coppia ha trascorso solo una notte insieme perché Kozeta era già stato sposato. Ha generato Alba da una fugace relazione con una donna di nome Barbara Arì. A Novella 2000, Sgarbi ha raccontato nei dettagli le circostanze della nascita di entrambi i figli: “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché la madre aveva un marito impotente e ha tratto vantaggio dalla relazione con me”. Per quanto riguarda Carlo, il suo primo figlio, Sgarbi ha raccontato: “L’ho avuto perché la donna aveva smesso di prendere la pillola senza dirmelo”.

Eveline Sgarbi, 22 anni, è la figlia minore del noto volto televisivo e critico d’arte Vittorio Signorini. Il padre l’ha presentato in tv nel programma Live Non è la D’Urso, e oggi Alfonso Signorini vorrebbe inserirla nel cast del Grande Fratello Vip. Sgarbi ha avuto delle concessioni con lei proprio a causa di queste offerte: papà Vittorio avrebbe voluto che accettasse, cosa che non è avvenuta. Evelina è molto attiva sui social media; Condividi diversi scatti di sé su Instagram e Facebook, alcuni dei quali la ritraggono anche sul set come modella. Su Facebook fa sapere di aver frequentato l’Istituto Marangoni (una scuola professionale), di essere nata a Torino ma di vivere oggi a Biella. È fidanzata con un giovane di nome Leopoldo; lo scorso 14 luglio era in barca ai piedi dei Faraglioni di Capri con lui:

Vittorio Sgarbi, che aveva già presentato al pubblico la figlia Alba, ha posato con lei per la rivista Chi. Alla rivista l’ha definita come una ragazza seria ed elegante: “Alba è brava ed elegante; si sposerà solo in chiesa e preferibilmente presto. E poi è albanese”. E continua: “Anche se Alba ha vissuto in Albania, l’ho sempre seguita da lontano. E visto che è venuta su bene, direi che stata un’opportunità positiva. Potrebbe non esserlo stata. Non ho mai fatto l’educatore, non ho mai voluto una famiglia o dei figli. Ho una concezione nichilista della vita; però il destino può decidere per te e quindi può capitare di diventare padre. […] Non mi piace essere padre; tuttavia, sono contento che i bambini siano cresciuti così bene”.

La ragazza adesso vive a Tirana, di essere religiosa e di studiare elettronica. Oggi è difficile trovarla sui social media: il suo profilo Facebook è privato, ma il suo account Instagram non è accessibile.