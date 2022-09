Cosa significa il nuovo titolo di “regina consorte” di Camila?

Dopo la morte della regina Elisabetta II , suo figlio maggiore, il principe Carlo , salì al trono per diventare re del Regno Unito. Quindi, se Carlo è re, cosa significa per il titolo della duchessa di Cornovaglia? Spieghiamo il cambio di titolo di Parker Bowles.

Camilla, duchessa di Cornovaglia, diventerà regina?

La duchessa di Cornovaglia, sposata con il principe Carlo dal 2005, non diventerà regina perché il trono può essere solo ereditato e non può essere preso da qualcuno che è diventato membro della famiglia reale attraverso il matrimonio.Tuttavia, all’inizio di quest’anno, la regina Elisabetta II ha annunciato che era suo “sincero desiderio” che la duchessa di Cornovaglia fosse conosciuta come regina consorte quando il principe Carlo diventa re.

Questa è una svolta importante dopo che Camila ha adottato il titolo minore di principessa consorte quando ha sposato il principe di Galles nel 2005. All’epoca, il pubblico era percepito come troppo ostile nei confronti di Camila in seguito alla morte della prima moglie di Carlo, la principessa Diana , nel 1997.

Clarence House ha detto che Charles e Camilla sono stati “commossi e onorati” dal gesto della regina Elisabetta.

Nel 2005, una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del Principe di Galles annunciava che avrebbe sposato Camilla nell’aprile di quell’anno.

Ha anche descritto le modifiche al nome di Camila una volta che la coppia si fosse sposata, incluso il titolo che avrebbe preso quando Carlo sarebbe diventato re: la principessa consorte.

“La signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia dopo il matrimonio. È inteso che la signora Parker Bowles userà il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte quando il Principe di Galles salirà al trono”, si legge nella nota.

Quale titolo prende la moglie o il marito del re o della regina?

Tradizionalmente, alla moglie di un re regnante viene assegnato il titolo di regina consorte. Viene incoronata e unta alla cerimonia di incoronazione.

“Se non diversamente deciso, la regina consorte viene incoronata insieme al re, con una cerimonia simile ma più semplice. Se la nuova sovrana è una regina, la sua consorte non viene incoronata né unta alla cerimonia di incoronazione”, si legge sul sito reale .

Il ruolo principale della regina consorte è quello di “fornire compagnia e supporto morale e pratico” al monarca regnante, ha detto Buckingham Palace .

Mentre il monarca svolge un ruolo costituzionale nell’approvazione dei progetti di legge prima che diventino legge, la regina consorte non occupa una posizione formale nella struttura del governo. Inoltre, non visualizza i documenti ufficiali dello stato né conduce udienze ufficiali.

L’ultima consorte di un monarca regnante è stato il principe Filippo , che ha ricoperto la carica per 60 anni, dall’ascesa al trono della regina Elisabetta nel 1952 fino alla sua morte nel 2021.