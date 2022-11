Curiosità su chi è Alessandro Egger? Età, Ballando con le stelle, fidanzata e amico Zorzi

Qual è la storia di Alessandro Egger? Lo scopriremo a ottobre, quando parteciperà come concorrente alla 17ª stagione di Ballando con le stelle. Cosa ci racconta Alessandro Egger? Dalla professione alla scuola, dalla fidanzata a Tommaso Zorzi, vedremo cosa sappiamo di lui. Ecco cosa sappiamo del percorso di Alessandro Egger.

Età, origini, barrette Kinder

Il 6 settembre 1991, Alessandro Egger è nato a Belgrado. All’età di 6 anni si è trasferito a Como, in Italia, dove ha vissuto per il resto della sua vita. La madre di Alessandro, Cristina, è la moglie del padre. All’età di 13 anni è stato scelto come volto ufficiale di Kinder ed è diventato noto come il “bambino del bar Kinder”. Milioni di persone hanno visto il suo volto e per tutti è diventato il “bambino del bar Kinder”.

Alessandro Egger: da attore a modello

Oltre a comparire in diverse serie televisive (tra cui “Un medico in famiglia” e “The Band”), Alessandro Egger è passato al mondo della moda dopo essere stato scoperto. Si sposta tra Londra e Milano come modello per grandi marchi come Dolce & Gabbana e Versace. Alessandro Egger appare in “Pechino Express – Verso il Sol Levante” (2017) accanto alla madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, che per l’occasione interpreta, oltre a lui, la Gran Dama della Real Casa Savoia. I due sono i primi concorrenti eliminati. Nel 2021 appare in “House of Gucci” di Ridley Scott e, nell’ottobre del 2022, torna in TV grazie a “Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera di Rai 1 giunto alla sua 17esima edizione.

Vita privata, fidanzata, Tommaso Zorzi

Alessandro Egger ha una relazione con la modella rumena Madalina Doroftei da circa 10 anni. Sull’account ufficiale di Alessandro su Instagram si possono vedere foto della coppia, ma l’attore pubblica anche foto relative alla sua professione di modello sui social media. Per internet, Alessandro ha realizzato alcuni video in cui, vestito da Drag Queen di nome Alexandra, balla sulle note di Madonna, Rihanna, Lady Gaga e Britney Spears. Poiché l’influencer Tommaso Zorzi li ha proposti e poi ha fatto un video in diretta con loro, i video sono diventati virali.