Curiosità su chi è Alessandro Egger? Età, fidanzata, genitori, padre, madre, figli, età, Ballando con le Stelle

Tutto quello che volete sapere su Alessandro Egger è se sta uscendo con qualcuno, se ha i genitori, se è padre, se è madre, se ha figli o se è anziano. Villfor ed Egger costituiscono una delle coppie più popolari del programma che va in onda ogni sabato su Rai1.

Alessandro Egger, chi è: età, altezza, peso, origini

Nome vero: Alessandro Egger

Luogo di nascita: Belgrado (Serbia)

Età: 31 anni

Data di nascita: 6 settembre 1991

Segno Zodiacale: Vergine

Peso: non disponibile

Altezza: 190 cm

Professione: Modello e attore

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram Ufficiale: @alessandroegger

Biografia e carriera

Alessandro Egger è un modello, nello specifico il bambino Kinder bar. In seguito ha lavorato per Versace e Dolce & Gabbana, grazie alla sua apparizione nel mondo della moda. Ha guadagnato popolarità in Italia grazie alla sua partecipazione al reality show Ballando con le Stelle, di cui Milly Carlucci è la conduttrice. Sebbene sia da tempo una star del cinema, Alessandro Egger è stato attore in Un medico in famiglia, Shades of Truth e The Band. Nel 2017 ha interpretato Nick in Pechino Express. Il suo alter ego drag queen, Alessandra, è conosciuto anche come Alessandro. Oltre ai suoi video in cui si esibisce come donna, Alessandro si esibisce anche in drag come Alessandra.

Alessandro Egger, i genitori: il rapporto con la madre e quello col padre

Alexander Egger ha spesso avuto difficoltà a relazionarsi con la sua famiglia, soprattutto con la madre. Egli ritiene che la madre abbia scelto di vivere senza di lui. Si tratta di Cristina Vittoria Egger Bertotti, 53 anni, membro di spicco della famiglia reale dei Savoia. Oltre a essere madre, è anche impegnata nella moda. Versace ha lavorato con lei negli anni ’90. Non si conosce invece l’identità del padre di Alessandro Egger. Qualcuno su Internet ha affermato che si trattava di un uomo d’affari, ma questo non è mai stato verificato.

Alessandro Egger: chi è: fidanzata, figli e vita privata

Alessandro Egger e la modella rumena Madalina Doroftei stanno insieme da circa 10 anni, ma non hanno figli. Alessandro Egger pubblica spesso foto con la fidanzata sul suo account Instagrm.