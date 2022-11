Curiosità su chi è Andrea Dianetti? Età, biografia, compagna o moglie, figli e Tale e quale show

Andrea Dianetti è oggi un noto attore e conduttore italiano, ma qualcuno probabilmente lo conosceva quando era solo un bambino: ai tempi in cui approdò ad Amici.

La più grande passione di Andrea Dianetti è l’arte. Ha deciso di farne la sua professione e, fin da giovane, ha iniziato a lavorare sodo per entrare nel mondo dello spettacolo. I suoi sforzi sono stati premiati: oggi lo conosciamo come un bravissimo attore e un altrettanto bravo conduttore televisivo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E dei suoi inizi ad Amici? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Andrea Dianetti, la biografia

Andrea Dianetti è un attore italiano nato a Roma il 9 maggio 1987. È un Toro e ha iniziato a prendere lezioni di danza e teatro fin da bambino. Poco dopo la morte del padre, avvenuta all’età di 9 anni, ha subito atti di bullismo a scuola a causa del suo amore per l’arte e della sua partecipazione alla danza. Ma la sua passione lo ha presto premiato: Nel 2005 entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione e si aggiudica il secondo posto al serale finale. Da allora la sua carriera ha intrapreso una parabola ascendente. Negli ultimi anni è stato visto in molte vesti diverse: come attore, lavora molto sia sul palcoscenico che al cinema, ma anche in televisione.

Andrea si è fatto conoscere come conduttore lavorando a diverse trasmissioni. È stato inviato speciale del Music Summer Festival 2013 su Canale 5 insieme a Diana Del Bufalo, con la quale ha stretto una bella amicizia. A completare il suo curriculum, Andrea ha lavorato anche come doppiatore, regista di web series e cantante – ha duettato con Alexia in Come nessuno! Nel 2017, Andrea ha iniziato a collaborare con Detto Fatto, il programma in onda su Rai 2. Nel 2019, invece, è stato scelto come uno dei giurati di All together now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Nel 2021, invece, conduce un programma su Mediaset Infinity intitolato Isola Party, dove commenta i concorrenti dei reality show. Fa la stessa cosa nel 2022, questa volta con Pupa party, a La pupa e il secchione show, in coppia con Dayane Mello. Nello stesso anno è nel cast di Tale e Quale Show.

La vita privata di Andrea Dianetti

Per quanto riguarda Anadrea, sappiamo che quando è uscito da Amici ha avuto una breve relazione con la collega Francesca Maiozzi. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e alla fine hanno comprato una casa insieme a Roma. La loro relazione è durata tre anni prima di lasciarsi nel 2018. Non si sa molto della sua vita privata fino a quando non ha incontrato Miriam Milani, una ragazza misteriosa che sembra essere l’amore della sua vita. I due postano diverse foto su Instagram, soprattutto quando sono in giro per l’Italia. Sembra che la loro storia sia iniziata intorno al 2016, quando Anadrea teatro a Roma. Da allora gli impegni non mancano: tra televisione, teatro e cinema, ha giusto il tempo di uscire con gli amici e godersi la compagnia dei suoi gatti!

Chi è la fidanzata di Andrea Dianetti, Miriam Milani?

Andrea Dianetti e la sua fidanzata Miriam Milani stanno insieme dal 2020. Su Instagram la vediamo molto spesso in coppia con il fidanzato, in luoghi molto belli in giro per il mondo. Ha praticato karate per 10 anni. Porta sempre con sé una foto del padre e, come portafortuna, un anello regalatogli dalla nonna. A scuola amava la matematica, mentre era una frana in fisica. Ha un rapporto meraviglioso con i social media, e in particolare con Instagram. Ha iniziato quasi per gioco, ma oggi è un influencer molto seguito. Il suo sogno è presentare un programma tutto suo.