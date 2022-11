Hai capito chi è Miriam Milani fidanzata di Andrea Dianetti

Andrea Dianetti e Miriam Milani sono una coppia, ed ecco cosa c’è da sapere su Miriam.

Fidanzata del giovane attore Andrea Dianetti, Miriam Milani è da tempo legata al giovane attore ei due postano spesso sui social media la loro relazione. Commessa originaria di Roma, la Milani non ha mai avuto esperienze di recitazione, di musica o di spettacolo in generale.

La biografia e la carriera di Miriam Milani

Miriam Milani è una ragazza romana che ama profondamente la sua città natale. L’ha immortalata in tutta la sua bellezza con scatti postati sui suoi account social. Bellissima, non è estranea al mondo dello spettacolo e ha lavorato come cassiera da KFC e come commessa in un parco divertimenti. Nel marzo 2020 ha iniziato a lavorare per Retail Group Spa e dal giugno 2021 è entrata a far parte del team commerciale di Luxottica. Ha completato gli studi presso il Liceo Linguistico Mancinelli e il Liceo Falconi, è iscritta all’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO con una specializzazione in psicologia e aspira a diventare un giorno psicologa.

La vita privata di Miriam Milani

Andrea Dianetti e Miriam Milani, legati da una relazione sentimentale, hanno condiviso sui social alcuni dei loro momenti più belli. I loro profili Instagram sono pieni di scatti della coppia nei momenti più felici.

Chi è il fidanzato di Miriam Milani, Andrea Dianetti

Andrea Dianetti è nato nel 1987 e ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amici nel 2006. Ha lavorato in televisione, recitando in serie famose come I Cesaroni, Un medico in famiglia o Camerà Café. Al cinema ha recitato in alcuni cortometraggi e ha condotto programmi su Mediaset Infinity, Sky Uno e Cartoon Network.

Curiosità su Miriam Milani

Il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di follower. Lei e Andrea Dianetti condividono la passione per i viaggi. Ha frequentato uno stage linguistico nella città di Salamanca