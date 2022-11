Curiosità su chi è Rosalinda Cannavò? Età, Adua Del Vesco, Gabriel Garko, Tale e quale show, figli e malattia

Rosalinda Cannavò è nota agli amanti del gossip per essere la finta fidanzata di Gabriel Garko, ma anche per essere nel cast del GF Vip.

L’attrice Adua Del Vesco, che all’anagrafe usa il nome di Rosalinda Cannavò, era nota soprattutto per la sua storia d’amore inventata con l’attore Gabriel Garko. Dopo che l’inganno è stato smascherato, ha deciso di liberarsi del suo nome d’arte e di tornare a essere semplicemente Rosalinda. Per portare a termine il suo lavoro ha dovuto combattere l’anoressia, oltre a essere un’attrice molto efficace. Ha interpretato Evelina ne Il Bello delle Donne nel 2017, oltre ad essere apparsa in Furore – Il vento della speranza, L’onore e il rispetto e Loro, il film di Paolo Sorrentino. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Rosalinda Cannavò

Nome e cognome: Rosalinda Cannavò

Data e luogo di nascita: 26 novembre 1994, Messina

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Attrice

Fidanzato: Andrea Zenga

Social: Instagram

Rosalinda Cannavò, la biografia

Messinese, è nata il 26 novembre 1994; è figlia di un macellaio e di una casalinga, che l’hanno sempre sostenuta nelle sue scelte professionali. Ha una sorella maggiore di 8 anni, alla quale è molto legata nonostante la differenza di età. È molto legata alla sua terra, dove vive, anche se all’inizio della sua carriera il suo accento siciliano le impediva di avere successo ai provini. Per questo motivo ha seguito un corso di elocuzione. Da bambina sognava di fare la ballerina, ma a causa della scoliosi (curvatura della colonna vertebrale) ha dovuto rinunciare. La passione per la recitazione arriva quando ha poco più di 14 anni; allora si iscrive alla Facoltà di Psicologia. Ma anche lì emerge il suo talento innato: viene scelta dal professor Luca Ronconi per il suo lavoro teatrale.

Rosalinda Cannavò: vita privata e… bugie

Non è un segreto che Adua Del Vesco sia una delle donne più invidiate d’Italia. Nel 2015 si è fidanzata con l’attore Gabriel Garko, un’unione che sembrava molto stabile – si vociferava addirittura di nozze imminenti. Ma dopo quasi cinque anni insieme, è emerso che i due si sono lasciati… ed era tutta una farsa! Adua Del Vesco e Gabriel Garko non sono mai stati fidanzati: è stato Garko a rivelarlo durante una puntata del Grande Fratello Vip 2020. Anche se Adua ha poi confermato tutto durante un momento di privacy in confessionale: “Fingere h24 è stata dura”, ha rivelato, “lo abbiamo fatto per un po’ e posso garantire che non è una cosa facile. Ora gli auguro tanta serenità, se la merita”. Quello che ha fatto mi riempie il cuore”, ha continuato, “

In realtà, Garko ha preso il coraggio a 4 mani e ha rivelato tutto sulla loro finta relazione. Ha detto: “Era una finta favola, un segreto aperto”. Dopo questa storia, sul suo profilo Instagram la ragazza è apparsa in compagnia di un ragazzo, Giuliano Condorelli. La ragazza in un primo momento non aveva voluto rivelare la sua identità, ma poi ha cambiato idea e ha deciso che la persona al suo fianco c’è sempre stata per lei.

Chi è l’ex fidanzato di Rosalinda Cannavò, Giuliano Condorelli?

Giuliano Condorelli, di cui non si conosce la data di nascita, era un suo compagno di liceo. Nel corso degli anni le è sempre stato vicino. Lei si rivolse a lui in un momento non facile della sua vita e lui “capì che avevo bisogno di stare lontana da tutto”. La ospitò per l’estate nella sua casa vicino al mare e lì lei ritrovò se stessa. Tra loro è nato anche un amore reciproco. Giuliano lavora nel settore della moda; è per metà italiano e per metà tedesco, ma preferisce viaggiare e fare sport.

Chi è il fidanzato di Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga?

Andrea Zenga (nato il 16 settembre 1993) è un personaggio televisivo ed ex portiere della Nazionale italiana di calcio. Nato a Milano, è uno dei figli di Walter Zenga, ex portiere e attuale allenatore. Sua madre è Roberta Termali. In televisione lo abbiamo visto prima a Temptation Island con la sua ex fidanzata, poi al Grande Fratello Vip, dove è iniziata la sua storia con Rosalinda Cannavò.

Curiosità su Rosalinda Cannavò

Nel 2016, un presunto amico di Rosalinda ha intervistato per Novella 2000, dicendo cose molto dure su di lei: “Non fatevi incantare dal suo aspetto angelico (…) Tutto quello che fa, è studiato”. Non tollera il tradimento: per lei la fiducia è tutto. Non sono ancora state rilasciate informazioni sui suoi guadagni.