Curiosità su chi è Andrea Palmieri ex marito di Vanessa Incontrada?

Andrea Palmieri è un attore e modello italiano che in passato è stato legato all’attrice e presentatrice spagnola Vanessa Incontrada. Di seguito esaminiamo i dettagli della loro rottura.

Chi è Andrea Palmieri, l’ex marito di Vanessa Incontrada?

Cercando sul web immagini e informazioni su Andrea Palmieri, abbiamo trovato molti uomini diversi di nome Andrea Palmieri. Alcuni lavoravano come professionisti, altri erano studenti universitari, altri erano ancora chef. Sono tutti omonimi con una propria storia personale. Se cerchiamo immagini e informazioni specifiche sul nostro Andrea Palmieri (che non è lo stesso degli uomini citati nella nostra ricerca), tutto ciò che possiamo trovare sono dettagli molto frammentari, che si avvicinano alla natura di favola. Ad esempio, si sa che il nostro Andrea è stato fidanzato con una famosa attrice, ma che la storia è finita dopo un solo breve anno.

L’uomo è anche il fratello di Chiara Palmieri, ex compagna di Rossano Laurini, poi diventato marito di Vanessa Incontrada! È praticamente un’impresa epica trovare qualsiasi informazione su Andrea Palmieri e, ovviamente, la sua età è un dato assolutamente introvabile. Allo stesso modo, non si conosce il luogo e la data di nascita dell’ex di Vanessa Incontrada. La talentuosa conduttrice ha invece 44 anni: è nata a Barcellona, ​​in Spagna, il 24 novembre 1978, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Compagna attuale e figli

La carriera di Andrea dopo la rottura con Vanessa un mistero. Allo stesso modo, gli aspetti familiari sono completamente coperti da privacy assoluta, per cui non si conosce il nome della sua attuale compagna e se abbia o meno dei figli. Potrebbe essere la trama di una fiction di successo il motivo della rottura tra Andrea Palmieri e Vanessa Incontrada, avvenuta ormai molto tempo fa. Il loro legame, infatti, non è durato a lungo, visto che l’ex coppia ha avuto un flirt di soli quattro mesi. Vanessa e Andrea quando ancora muovendo i primi passi di una relazione appena nata, quando il destino ha voluto che la loro storia non continuasse. All’epoca, la talentuosa conduttrice di Zelig era legata da una profonda amicizia a Chiara Palmieri, sorella del suo nuovo fidanzato.

Entrambi erano fidanzati con altre persone quando sono conosciuti. La scintilla è scoccata a Follonica, mentre Laurini gestiva alcuni locali notturni della zona. Chiara Palmieri, che era anche la migliore amica di Vanessa, finì per sferrare un attacco molto duro e duraturo alla conduttrice. Rossano e Vanessa, però, sono riusciti a far trionfare il loro amore. In un’intervista rilasciata alla rivista Amica, la conduttrice di Zelig ha rivelato:

Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba.

Vanessa Incontrada ha, quindi, confessato che fra il suo attuale compagno e la sua ex moglie fossero già in crisi da molto prima del suo arrivo.