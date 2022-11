Curiosità su chi è Andrea Roncato: Età, ex moglie, figli, Gigi Sammarchi, Moana Pozzi e patrimonio

Andrea Roncato è un attore italiano che ha debuttato nel duo Gigi e Andrea, ha recitato nei film di Fantozzi ed è apparso in molti programmi televisivi. Prima di apparire al cinema e sul piccolo schermo, insieme a Gigi Sammarchi ha formato il duo comico Gigi e Andrea. I due, dopo essersi esibiti in alcuni dei locali più rinomati di Bologna, sono riusciti a partecipare a numerose trasmissioni e a diventare in breve tempo una delle coppie più conosciute al mondo. La sua ascesa alla ribalta in Italia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 lo porta a recitare in numerose commedie e film. Ha poi lavorato con Christian De Sica e Massimo Boldi nei Cinepanettoni. Tutti lo ricordano come Romanò nella serie televisiva Carabinieri dal 2002 al 2008 e come conduttore di Domenica In con Mara Venier.