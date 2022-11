Curiosità su chi è Antonino Spadaccino? Età, fidanzato, malattia della mamma e Tale e quale show

Chi è Antonino Spadaccino

Nome: Antonino

Cognome: Spadaccino

Altezza: 184 cm

Età: 39 anni (nato a Foggia, il 9 marzo 1983)

Non abbiamo notizie sul suo peso.

Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983 ed è stato avvicinato alla musica dal padre quando era piccolo. Nel 2000 ha partecipato a diversi concorsi e nel 2004 è stato ammesso alla scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di spicco di Canale 5. Nel programma ha collaborato con artisti di spicco come Gino Paoli, Ornella Vanoni, Michael Bublè e Lucio Dalla. Ha attraversato molte prove e difficoltà, ma alla fine Antonino ha vinto il premio.

La vera rivelazione di Tale e quale show, nonché una delle voci maschili più importanti del Paese, è Antonino Spadaccino. La star è ora la persona da battere nel programma di varietà di RAI 1 condotto da Carlo Conti. In particolare, Antonino ha vinto tre puntate del programma – imitando Marco Masini, Tom Walker e Loredana Berté – e attualmente è in testa alla classifica, davanti a Gilles Rocca ed Elena Ballerini.

Antonino Spadaccino, conosciuto come 39, ha imparato a cantare da solo. Nel 2004, dopo aver partecipato al talent show della scuola di Amici, ha conquistato la vittoria. Ha vinto anche diversi premi a X-Factor UK, tra cui il Premio Lucio Battisti. A La pista, Flavio Insinna condotto da Flavio Insinna (2014), Emma Marrone, e ha vinto la prima stagione di Bake Off Italia Celebrity Edition (2016). Anche se la sua carriera musicale è stata una montagna russa, ha avuto più successo all’estero.

Sebbene Spadaccino abbia parlato apertamente della sua sessualità in passato, è restio a rivelare la sua vita privata. Durante la presentazione di Nottetempo, Antonino si è detto favorevole alle unioni civili: “Sono favorevole perché amo e voglio sposarmi”. È stata inoltre riconosciuta la condizione di sua madre. “Dopo la pandemia ha avuto degli appuntamenti e ci siamo accorti che aveva l’Alzheimer. Mi sono occupata io stessa di lei insieme a mio padre”, ha raccontato in Da noi… a ruota libera. “Non ci vergogniamo più di ammettere l’esistenza di una malattia mentale”, ha aggiunto l’artista. Prima dovevamo nascondere tutto per vergogna, ma ora non più”, ha concluso.

Bruno Mars è nato l’8 ottobre 1985 a Honolulu, nelle Hawaii. Suo padre era un musicista, cantante e ballerino, e per questo lo chiamò Peter Gene Hernandez. Per la sua somiglianza con il wrestler Bruno Sammartino, il padre lo ha chiamato Bruno, mentre il suo cognome, Mars, è preso in prestito dal pianeta Marte. Suo fratello (Eric Hernandez) suona la batteria nella sua band itinerante, mentre le sue quattro sorelle (Jamie, Tahiti, Tiara e Presley Hernandez) formano il gruppo The Lylas. Bruno Mars si è avvicinato alla musica in tenera età. In seguito ha imparato a suonare la chitarra, il basso e il pianoforte, oltre ad altri strumenti. Dopo aver terminato le scuole superiori, si trasferisce a Los Angeles per inseguire il suo sogno di diventare un cantante. Dopo aver incontrato Philip Lawrence, che lo ha convinto a scrivere canzoni per altri artisti, ha avuto la sua svolta. La sua ispirazione è Michael Jackson, il Re del Pop.