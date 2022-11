Curiosità su chi è Rosalinda Cannavò? Età, Fidanzato, figli, vero nome, Adua del Vesco, Tale e Quale Show 2022

Chi è Rosalinda Cannavò?

Rosalinda non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @adua.del.vesco

La bella siciliana Rosalinda Cannavò ha eliminato il suo cognome falso e vuole essere conosciuta con il suo vero nome. A Tale e Quale Show 2022 ha collezionato diversi ruoli in TV come attrice di fiction tra i concorrenti. Non corriamo troppo e vediamo cosa possiamo scoprire su di lei. Rosalinda Cannavò è nata il 26 novembre 1992 a Messina. Ha iniziato a prendere lezioni di danza in giovane età per poi passare al set. Nel 2012 è stata scritturata per L’onore e il rispetto, un successo di Canale 5. Sapore di te, film di Carlo Vanzina del 2014, è stato il suo debutto cinematografico. Oltre che in Rodolfo Valentino – La leggenda e Furore, appare in Rodolfo Valentino – La leggenda e Furore.

Nel 2020-2021 appare in Loro come Veronica Lario, parte per la quale viene diretta da Paolo Sorrentino nel 2018. Recita in Non è stato mio figlio e Il bello delle donne… alcuni anni dopo nel 2016, e nel Grande Fratello Vip è una concorrente. È nota anche per la sua carriera musicale, avendo pubblicato diversi singoli. È difficile stabilire quali siano state le precedenti relazioni di Rosalinda Cannavò, visto che Massimiliano Morra e Gabriel Garko sono stati entrambi segnalati come frequentatori.

Nell’avventura del GF Vip, Rosalinda Cannavò è stata legata a Giuliano Condorelli per circa dieci anni. Durante il loro legame, si è innamorata di Andrea Zenga, che sarebbe poi diventato il suo sposo. Su Instagram, Cannavò ha postato numerose fotografie che mostrano il suo sentimento più profondo nei confronti di Zenga a seguito dell’episodio di violenza sessuale di cui è stata vittima da dodicenne. Tra le cause primarie della sua anoressia, da cui si è ripresa con determinazione, c’è stata anche l’anoressia, che ha poi rivelato essere tale.

Imitazione Anna Oxa chi è

Anna Hoxha (Anna Oxa) è nata a Bari il 28 aprile 1961 da padre albanese di Kruja e madre italiana. Da ragazza, Anna Oxa è cresciuta nel quartiere San Pasquale di Bari e si è diplomata al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari. Figlia di padre albanese e madre italiana, Anna Oxa ha pubblicato il suo primo 45 giri a quindici anni. Dopo aver creato una scena musicale eclettica, si è creata una reputazione come cantante di successo. Anna Oxa ha collaborato con diversi musicisti, tra cui Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e molti altri. Nella sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inciso numerosi album e si è esibita, tra gli altri, con Lucio Battisti, Fabio Concato e Claudio Baglioni. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo, uno dei concorsi canori più prestigiosi al mondo, al quale ha partecipato in quattordici occasioni. È stata anche conduttrice di numerosi programmi televisivi, tra cui spettacoli di varietà.