Curiosità su chi è Barbara Nascimbene ex compagna di Massimo Ranieri

Parliamo dell’attrice Barbara Nascimbene, ex compagna di Massimo Ranieri.

Probabilmente conoscete il cantante italiano Massimo Ranieri. Ha avuto un’importante storia d’amore con Barbara Nascimbene, nota attrice italiana protagonista de L’Esorciccio e scomparsa nel 2018 a causa di una grave malattia. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua storia.

Chi era Barbara Nascimbene: la biografia e la carriera

Barbara Nascimbene è nata il 28 settembre 1958 a Roma. Suo padre era il compositore e direttore d’orchestra Sergio Nascimbene, che le ha insegnato a suonare il pianoforte e il violino fin da bambina. Inizia giovanissima la sua carriera di attrice con un ruolo ne L’Esorciccio nel 1972. Negli anni ’70 e ’80 recita in molti film, tra cui Il garofano rosso e La liceale seduce i professori. Nel 2001, dopo essersi preso una pausa per avere dei figli e per chiudere la relazione con Massimo Ranieri, fonda una società che si occupa di web design e tecnologia.

Barbara Nascimbene: la vita privata

Barbara Nascimbene ha conosciuto Miguel Bosé durante le riprese de Il garofano rosso e ha avuto le due figlie Giada e Federica (nate rispettivamente nel 1977 e nel 1978) dalla relazione con l’imprenditore Morris Bendaud. Sul set di Nata d’amore ha conosciuto Massimo Ranieri, con il quale è rimasta fino al 1991; pur essendosi separati amichevolmente, hanno mantenuto un rapporto di amicizia e quando l’attrice è venuta a mancare Massimo Ranieri le ha dedicato un toccante messaggio sui social: “Se n’è andata una donna e una madre meravigliosa”, ha scritto. “Sono vicino alle sue bellissime figlie con tutto il mio affetto”, e ancora: “Non ti dimenticherò mai”.