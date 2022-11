Curiosità su chi è Corrado Pesci figlio di Virna Lisi:? Età, lavoro, figli con la moglie Veronica, età

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Corrado Pesci, figlio di Virna Lisi: professione, numero di figli, età. Corrado è nato nel 1962 ed è l’unico figlio della celebre e pluripremiata attrice. Non è stato difficile essere suo figlio, ha detto Corrado a proposito della mamma. “Anzi, era adorata da tutti. Per me è stato molto facile crescere. A scuola non me ne rendevo nemmeno conto quando ero più piccolo, ma con l’età è stato tutto più semplice”.

Corrado Pesci, chi è il figlio di Virna Lisi

Corrado ha fatto spesso riferimento alla morte di sua madre Virna Lisi in numerose trasmissioni televisive italiane a partire dal 6 novembre 2020, in occasione di Oggi è un altro giorno, popolare programma pomeridiano di Rai 1. Quel giorno è stato affiancato dalla moglie Veronica. L’uomo ha commosso i telespettatori fino alle lacrime descrivendo la storia d’amore tra Virna e suo padre Franco. Franco era un architetto e con la figlia ha avuto una relazione dal 1960 fino alla sua morte, avvenuta nel 2014.

Corrado ha descritto la devozione della madre per la sua professione e la sua convinzione che fosse fondamentale, ricordando che era nata in una famiglia povera ed era costretta a rubare le mele ai maiali per sfamare i fratelli più piccoli.

Franco Pesci e la malattia

Corrado ha parlato delle condizioni del padre mentre era ospite di Serena Bortone. “I miei genitori sono stati inseparabili fino a quando mia madre è venuta a mancare un anno dopo la morte di mio padre”, ha raccontato. “Mia madre gli stava sempre dietro, usciva presto la mattina e tornava tardi la sera per accudirlo. Mio padre è stato malato per quindici anni e ha subito quasi trenta operazioni. Era molto malato”.

Il dolore di Virna Lisi dopo la morte della sua anima gemella, Francisco Franco, avvenuta nel 1975, fu così intenso che il figlio Corrado disse che non poteva sopportarlo. Nel 2014, quell’anno, Franco morì.

Corrado Pesci, chi è: vita privata, moglie e figli

Della vita privata di Corrado Pesci si sa molto poco. Non si sa se la famiglia Pesci abbia avuto figli o meno. Veronica è il nome della moglie, ma di lei non si sa praticamente nulla.

Corrado Pesci: età

Corrado Pesci, essendo nato nel 1962, ha oggi 60 anni di età.