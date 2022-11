Curiosità su chi è Deva Cassel figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel

Non è facile catturare l’attenzione del pubblico e dei media a una sfilata quando un enorme video di Kim Kardashian che mangia spaghetti incorona la passerella, ma Deva Cassel è riuscita a catturare gli sguardi all’ultima sfilata di Dolce & Gabbana. Sua madre, Monica Bellucci, ha ammirato la figlia dalla prima fila della sfilata, in cui parte della famiglia Kardashian, oltre a top model come Eva Herzigova ed Helena Christensen, ha apprezzato le novità del duo italiano. Non sorprende che Deva sia un volto ricorrente nell’universo Dolce & Gabbana, per il quale ha debuttato come volto del profumo Dolce Shine di Dolce & Gabbana Beauty. Il marchio è un classico all’interno della famiglia, poiché è sempre stato il grande alleato di Bellucci, ambasciatore e musa ispiratrice di Dolce & Gabbana dal 1988 e protagonista di tutto, dalle pubblicità alle sfilate di moda per l’azienda.

Insieme alla Bellucci, Deva ha posato per la copertina di ‘Vogue’, ed è proprio sua madre che si occupa di far conoscere il suo lavoro al mondo, dal momento che l’attrice ha fatto dei suoi social network la vetrina da cui promuovere la carriera di sua figlia. Deva è una degli special guest delle sfilate di aziende rinomate come Dior e, ovviamente, non si perde i divertenti ‘after party’ che seguono le sfilate, a cui possono accedere solo chi ha davvero dei contatti nel complicato e sibaritico mondo della moda. Il prestigioso marchio di gioielleria Cartier l’ha resa l’ambasciatrice più giovane della sua storia, poiché ormai figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci è l’immagine della linea Indomitable.

Non è una delle ‘figlie di’ che siamo abituati a vedere vagare per le settimane della moda e le feste, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ma mantiene un profilo basso, in attesa che il cinema le dia un’opportunità. Certo, non perde le opportunità che la moda le offre per lavorare sia nelle sfilate che negli editoriali, ma sogna di seguire le orme dei suoi genitori e riuscire così nell’universo della settima arte. Nonostante la sua giovinezza, non vive legata ai social network , che usa di tanto in tanto e sui quali carica pochi contenuti, per questo, come abbiamo sottolineato, è Monica che si occupa di promuovere il lavoro della figlia attività in attesa che marchi e direttori si accorgano dell’incantesimo di Deva Cassel.

Nei servizi fotografici e negli spot in cui ha recitato, è abituata a farsi accompagnare da uno dei suoi genitori, che, orgogliosi di lei, ne segue da vicino i passi. Dopo aver sfilato ancora per Dolce & Gabbana in una delle sfilate più chiacchierate della Milano Fashion Week , tutto sembra indicare che questa sarà una svolta nella sua carriera.

Tenendo conto che sua madre ha caricato sulle sue reti una fotografia con Kim Kardashian nel backstage della sfilata del marchio italiano, non ci sorprenderebbe se Bellucci avesse discusso con Kim della possibilità di trasformare Deva nell’immagine della sua firma Skims , qualcosa che darebbe senza dubbio un’altra nuova spinta alla sua carriera. Quale sarà il prossimo passo per la ‘it girl’ più silenziosa e attesa della scena?