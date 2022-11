Curiosità su chi è Elisabetta Gregoraci? Età, Fidanzato Stefano, Figlio Nathan e Briatore

Elisabetta Gregoraci, nata nel 1985, è una showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. È stata sposata con l’imprenditore Flavio Briatore da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, nato nel 2010. È stata concorrente del reality show Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Sigorini. È fidanzata con il pilota di Formula 2 Stefano Coletti. Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici a rotazione di Scherzi a Parte secondo il nuovo format voluto da Enrico Papi.

Chi è Elisabetta Gregoraci?

Nome : Elisabetta Gregoraci

: Elisabetta Gregoraci Età : 41 anni

: 41 anni Data di nascita : 8 Febbraio 1980

: 8 Febbraio 1980 Sorella : Marzia

: Marzia Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Luogo di nascita : Cosenza

: Cosenza Altezza : 176 cm

: 176 cm Professione : Showgirl

: Showgirl Peso: 57 kg

Biografia

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato (CZ) l’8 febbraio 1980. È molto legata alla sua famiglia e alla sorella minore Marzia. La perdita prematura della madre Melina a causa di un cancro nel 2011 ha avuto un profondo impatto su Elisabetta. La malattia della madre è durata molti anni, durante i quali Elisabetta ricorda di aver trascorso molte serate al capezzale della madre.

Elisabetta ha anche ricordato la sua adolescenza, quando la madre non era malata e si facevano delle chiacchierate notturne e delle risate. Da giovanissima modella, Elisabetta ha vinto il titolo di Miss Calabria ed è arrivata alle finali di Miss Italia dove ha vinto il titolo di Miss Sorriso. Da lì ha sfilato per diversi stilisti, tra cui Armani e Dolce e Gabbana. Consegue il diploma di ragioneria nel 1998, poi si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in danza moderna. Si avvicina con successo al mondo della televisione dove partecipa a numerosi programmi tra cui Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile, che ha presentato dal 2012 al 2017.

Elisabetta Gregoraci è una modella e attrice di successo che è stata coinvolta in numerosi casi giudiziari e reati fiscali. Nell’estate del 2006 è balzata agli onori delle cronache italiane e internazionali per la sua relazione con Flavio Briatore, molto più anziano di lei, direttore generale della scuderia Renault di Formula 1. Briatore ed Elisabetta si sono sposati nel 2008 e il 18 marzo 2010 è nato il figlio Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 termineranno il loro matrimonio con una separazione consensuale.

Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha sposato il famoso imprenditore Flavio Briatore, di 44 anni più grande di lei. Si sono conosciuti in una discoteca nel 2005 e si sono sposati nell’estate del 2008 con una cerimonia sfarzosa. Nel 2010 è nato il figlio Nathan Falco Briatore, a cui entrambi sono molto affezionati.

Elisabetta Gregoraci ha condiviso la sua esperienza con Flavio Briatore nel reality show GF Vip. Ha rivelato: “Gestire un uomo come lui non è facile. Ho dovuto sacrificare tante cose per stare accanto a lui”. Ha anche parlato del rapporto tra Flavio e Naomi Campbell: Naomi e Flavio sono sempre stati molto amici, come ha raccontato Naomi che a Capodanno del loro primo anno da fidanzati lui ha baciato per la prima Elisabetta invece di fare gli auguri a Noemi. La ragazza con una scenata ha fatto le valigie e se n’è andata, secondo il racconto della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci Dopo Briatore

Dopo il divorzio da Flavio Briatore, Elisabetta Canalis è stata legata sentimentalmente a Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal. Si dice che i due siano stati legati per tre anni prima che lei interrompa la relazione. Attualmente è single. In questi giorni di emergenza, Elisabetta e Flavio Briatore stanno trascorrendo del tempo insieme a Monte Carlo con il figlio durante il periodo di quarantena per il coronavirus. I giornali hanno ipotizzato una riconciliazione tra i due ex coniugi.

Fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, entrata nella casa del Grande Fratello Vip da single, ha dichiarato di volersi innamorare dell’uomo giusto. Nonostante l’amore negli ultimi anni l’abbia un po’ ferita, ne ha di nuova voglia. Le avances di Pretelli sono chiare, ma lei ha precisato che tra loro c’è una profonda intesa ma che si parla solo di un’amicizia speciale. In effetti, sembrerebbe che nel cuore di Elisabetta Gregoraci ci sia qualcuno a cui sta pensando all’interno della Casa. Infatti, durante una puntata del 9 ottobre un aereo ha sorvolato la casa del GF con un messaggio che recitava “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Elisabetta non ha voluto rivelare di più sui suoi sentimenti per quest’uomo misterioso, ma ha confermato di essere entrata come single. I nodi di questa storia sono tanti e vedremo dove porterà!