Curiosità su chi è Ema Stokholma? Età, Ballando con le stelle, madre violenta, figlie e fidanzato

La vita privata e professionale di Ema Stokholma è descritta in questo articolo. Scopri di più su di lei: la data di nascita, l’educazione, la madre, i suoi libri, il suo senso della moda e la sua partecipazione a Pechino Express e a Ballando con le stelle.

Età, vero nome, origini, madre

Ema Stokholma è il nome d’arte di Morwenn Moguerou. È nata a Romans-sur-Isère, in Francia, il 9 dicembre 1983, da padre italiano che ha avuto una breve relazione con una donna francese. A causa della sua difficile educazione, Ema è nata da una breve relazione tra un ragazzo italiano e una signora francese. Il fratello di sua madre e sua madre l’hanno costantemente aggredita fisicamente e verbalmente, spingendola a fuggire più volte. All’età di 15 anni, finalmente, si allontana definitivamente dalla casa materna. Viene accolta dal padre a Roma, ma ben presto va a vivere da sola.

Ema Stokholma: da modella a disc jockey

Trasferitasi in Italia, la modella Ema Stokholma ha trovato rapidamente lavoro presso alcune delle più prestigiose aziende di moda del Paese, tra cui Valentino, Gianni Versace, Dolce & Gabbana e Fendi. In seguito, la sua vera passione, la musica, l’ha ispirata a diventare disc jockey e i suoi successi in questo campo l’hanno portata a lavorare in numerosi locali notturni italiani ed europei.

Ema Stokholma: radio e televisione

Ha fatto la sua prima apparizione in televisione nel 2013 come conduttrice di un programma di premiazione per MTV Italia ed è apparsa con Andrea Delogu in Jump! Stasera mi tuffo! (Canale 5) e Aggratis! (Rai 2). Nel 2015 è apparsa per la prima volta su Radio 2 con Gino Castaldo in Back2Back. Grazie al suo successo, dal 2018 è conduttrice del Festival di Sanremo, che viene trasmesso in radio (insieme a Castaldo e Delogu).

Da Pechino Express 2017 a Ballando con le stelle 2022

Ema Stokholm ha fatto parte della sesta squadra di “Pechino Express” nel 2017. Insieme a Valentina Pegorer ha vinto la competizione. Nel 2022, Milly Carlucci sarà la conduttrice di “Ballando con le stelle”, il popolare programma di Rai 1.

Vita privata, fidanzato, libro

Nel 2020 viene pubblicato “Per il mio bene”, romanzo di Ema Stokholma sul difficile rapporto con la madre. Nel 2021, il Premio Bancarella è stato vinto da “Per il mio bene”, l’autobiografia della Stokholma sul suo difficile rapporto con la madre. Sin dall’infanzia, la presentatrice soffre di un disturbo alimentare noto come inappetenza. Sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha rivelato che da diversi anni si sottopone a un trattamento per combattere questo disturbo. Nonostante la vita sentimentale di Ema sia stata ampiamente raccontata dal 2018, è ancora nota la relazione con il rapper Gemitaz. Non ci sono informazioni sulle sue storie d’amore attuali o future.