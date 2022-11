Curiosità su chi è Federico Lauri? Federico Fashion Style, moglie, compagna, figli e vita privata

Il talento di Federico Lauri è globale: ecco alcuni dettagli su di lui tratti dalla trasmissione di Real Time la Sala delle Meraviglie.

Federico Lauri è uno dei parrucchieri più rinomati d’Italia grazie ad anni di formazione e sacrifici. Come è arrivato a questo punto? È uno dei più grandi nomi dell’hairdressing nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato sui capelli di numerose star. Come è nata questa passione? Federico Fashion Style ha iniziato a lavorare da giovane, interessandosi al mondo dei parrucchieri fin da bambino. È così che ha capito qual era la sua strada.

Chi è Federico Fashion Style: la scheda

Nome e cognome: Federico Lauri

Data e luogo di nascita: 5 ottobre 1989, Anzio (Roma)

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Parrucchiere, opinionista

Figlia: Sophie Maelle Lauri

Social: Instagram

Federico Lauri, la biografia

A soli 5 anni, Federico Lauri mostra i primi indicatori del suo fervore ad Anzio (Roma). Da bambino, utilizzando stuzzicadenti e molta fantasia, realizzava acconciature per le bambole. Da bambino si divertiva a creare acconciature per le bambole, utilizzando stuzzicadenti e molta fantasia. Col tempo, questa attività si è trasformata in un lavoro. A 13 anni, dopo la scuola, lavorava in un negozio di barbiere, facendo lo shampoo ai clienti e studiando una professione. Lo faceva anche gratis, solo per avere l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. Vista la crescente passione viscerale, ha deciso di lasciare le lezioni e di seguire la sua passione.

Dopo diversi sacrifici, il giovane ha realizzato il proprio impero. Federico ha fondato il suo primo salone ad Anzio (che si è ripromesso di chiudere), per poi espandersi in Corso Como (Milano) e in Sardegna. Negli ultimi anni ha aperto saloni a Piazza di Spagna (Roma), Roma Eur e Napoli. Il suo obiettivo è arrivare a Dubai. Sua madre, Angela D’Amico, che è il suo amministratore delegato, lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte. Attualmente sta riscuotendo un enorme successo mediatico, anche se non quotidiano. Nel 2019 ha lanciato un suo programma televisivo, “La sala delle meraviglie”, oltre alla sua prima apparizione televisiva in uno show chiamato “Il castello delle cerimonie”.

Nel 2021 Milly Carlucci e il suo staff lo scelgono per Ballando con le stelle, dove tenta qualcosa di nuovo. Insieme agli altri concorrenti sulla pista da ballo, si mette alla prova con Anastasia Kuzmina nella settima stagione del programma. Alla fine arriva al terzo posto, ma Arisa vince la competizione. L’anno successivo siede nuovamente in giuria, insieme ad Antonella Elia e Soleil Sorge, per La pupa e il secchione 2022, condotto da Barbara D’Urso.

Federico Fashion Style: figlia e vita privata

Non ci sono informazioni sulla vita privata di Federico Lauri. Sappiamo che ha avuto una relazione a lungo termine con Letizia Porcu e che hanno una figlia di nome Sophie Maelle, nata nel 2017. La coppia ha annunciato la separazione dopo 17 anni insieme nell’ottobre del 2022. Sulle sue storie di Instagram, la Porcu ha annunciato la rottura e ha dichiarato: “Dopo 17 anni insieme, Federico e io abbiamo deciso di prendere strade diverse. Nonostante la nostra rottura, rimarremo amici. È importante per lo sviluppo e il benessere di nostro figlio”.

L’uomo ha raccontato a Chi che lui e la sua ex moglie hanno fatto ricorso all’inseminazione artificiale: ha descritto i sacrifici fatti in un’intervista a Dagospia. In un’intervista allo stesso giornale ha rivelato che continua a lavorare e a crescere per dare un futuro a sua figlia. Non senza un grande impegno: “Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica lavoro sui conti o seguo qualche cliente nei salotti televisivi del pomeriggio. È difficile non dire mai ‘basta’, stare lontano da mia figlia Sophie Maelle. Tuttavia, lavoro per lei”.

Chi è l’ex fidanzata di Federico Lauri?

Letizia è di Anzio, dove è nata il 30 settembre 1990 (Bilancia). Ha studiato moda e ha iniziato a frequentare Federico all’età di 17 anni. Nel 2013, due anni dopo la loro frequentazione, si sono fidanzati. La loro storia si è conclusa nel 2013, quando hanno iniziato a convivere. Lei ha dichiarato che nel 2022 avrebbe sofferto molto dopo un’operazione di aumento del seno. Ha anche una pagina Instagram con la figlia.