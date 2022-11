Programmi Tv Stasera sabato 5 novembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 20.35 Ballando con le stelle Dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, Milly Carlucci (68) dà il via alla quinta delle

11 puntate previste. Con lei, come sempre, c’è

Paolo Belli con la sua band. Le coppie escluse

dalla competizione nelle prime puntate avranno

tra qualche settimana la possibilità di esibirsi

per cercare di rientrare in gara.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Blue Bloods «Non ci sono decisioni giuste» Danny e Baez

indagano su una rapina in un negozio vietnamita.

Erin (Bridget Moynahan, 51) ha

l’impressione che il suo capo voglia vendicarsi

di lei per aver pensato di candidarsi

alla carica di Procuratore distrettuale. A seguire,

l’episodio «La dura realtà».

Stasera su Rai Tre alle 21.45 Sapiens, un solo pianeta Il viaggio di Mario Tozzi (62) prosegue nella miniera della Defensola a Vieste, la più antica

d’Europa, per ricostruire la storia della

rivoluzione umana che in 200 mila anni ha

cambiato e sconvolto la Terra, applicando

cambiamenti irreversibili a favore della nostra

specie e a discapito di tutte le altre.

Stasera su Rete 4 alle 21.25 Pearl Harbor 7 dicembre 1941: i piloti Rafe (Ben Affleck, 50)

e Danny (Josh Hartnett) sono amici. Dopo che

il primo è dato per disperso durante un’azione

in Europa, la sua fidanzata Evelyn si lega a

Danny. Al ritorno di Rafe, tra i due scatta la

rivalità, ma l’attacco giapponese a Pearl Harbor

cambia improvvisamente le vite di tutti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Tú sí que vales Ancora ascolti da record per il talent, che sabato 15 ottobre ha vinto anche la seconda

sfida diretta con «Ballando con le stelle». È

stato seguito da 4.012.000 spettatori con uno

share del 27.9%. Ai giurati Maria De Filippi

(60), Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari

il compito di selezionare i talenti migliori.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Cattivissimo me Il malefico Gru spiega ai Minion, i suoi pittoreschi“collaboratori”, che il suo prossimo

colpo farà davvero sensazione. Il criminale

sta infatti progettando un piano che gli permetterà

di rubare la Luna. Gru si compiace

della propria malvagità, ma tutto questo

cambia il giorno in cui incontra tre orfanelle…

Stasera su La 7 alle 21.15 SPECIALE NON È L’ARENA

Massimo Giletti propone lo

speciale «Fantasmi di mafia»,

che affronta le varie facce di

Cosa Nostra. Un tema da sempre

caro al conduttore, già

autore in passato degli speciali

“Abbattiamoli” e “Corleone

– Il potere e il sangue”.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 SNOWPIERCER (Corea del

Sud 2013) di Joon-ho Bong con

Chris Evans, Jamie Bell

Nel 2031, l’umanità viene decimata

da una nuova era

glaciale. Un gruppo di sopravvissuti,

divisi in classi sociali,

trova rifugio su un treno speciale

in continuo movimento…

Stasera su Nove alle 21.25 NOVE RACCONTA

Rivediamo lo speciale dedicato

alla scomparsa di Roberta

Ragusa avvenuta il 13 gennaio

del 2012. Per la sua morte

(anche se il corpo non è mai

stato ritrovato) sta scontando

20 anni di carcere il marito

Antonio Logli.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 RAPIMENTO E RISCATTO (Usa

2000) di T. Hackford con Russell

Crowe, Meg Ryan

Centro America. Un commando

di guerriglieri rapisce un

ingegnere statunitense. Per

ottenere la sua liberazione, la

moglie Alice entra in contatto

col negoziatore Terry Thorne.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 L’UOMO SUL TRENO – THE COMMUTER (Fr./Usa ‘18) di J. C.

Serra con Liam Neeson

Appena licenziato, il mite pendolare

Michael incontra sul

treno una donna che gli propone

una sfida: lui riceverà una

grossa somma se tra i passeggeri

troverà un certo Prynne…

Stasera su Iris alle 21.00 THE LIFE OF DAVID GALE

(Usa 2002) di Alan Parker con

Kevin Spacey

Un ex docente universitario,

condannato a morte con l’accusa

di omicidio, si dichiara

vittima di un complotto. Per

raccontare la verità contatta

la reporter Bitsey Bloom.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 PARADISE – UNA NUOVA VITA

(It./Slov. ‘19) di D. Del Degan

con Vincenzo Nemolato

Dopo aver testimoniato contro

un killer di mafia, Calogero deve

lasciare a malincuore la Sicilia

e nascondersi in un residence

abbandonato in Friuli. Quando

arriva un altro siciliano…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LO SQUALO (Usa ‘75) di S. Spielberg

con Roy Scheider

Uno squalo semina il panico

nelle acque antistanti una

spiaggia americana, ma le

autorità minimizzano. Lo sceriffo

Brody, uno scienziato e

un pescatore cercano di uccidere

il feroce predatore.

Stasera su La 5 alle 21.45 QUARTO GRADO

Viene riproposta la puntata

del programma di Gianluigi

Nuzzi trasmesso ieri sera su

Rete 4. Tra gli opinionisti l’ex

pubblico ministero di Bergamo

Carmen Pugliese, Caterina

Collovati e il giornalista Umberto

Brindani.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 GRANDI MAGAZZINI (It. ‘86)

di F. Castellano, G. Moccia con

Enrico Montesano

Una tipica giornata in un

grande supermercato, tra

clienti stravaganti e commessi

imbranati. Tra questi, l’addetto

alle pulizie Evaristo che

s’improvvisa commesso…

Stasera su Rai 5 alle 21.25 EZRA IN GABBIA

In una gabbia è rinchiuso il poeta

Ezra Pound (interpretato da

Mariano Rigillo) insieme alle

sue ossessioni. Arrestato nel

1945 per collaborazionismo,

resta prigioniero per 25 giorni

nel campo dell’esercito americano

a Metàto (Pisa).

Stasera su Rai Premium alle 21.20 VINCENZO MALINCONICO AVVOCATO D’INSUCCESSO

con Massimiliano Gallo 3ª p.

L’avvocato Malinconico conosce

in tribunale il padre di un giovane

ucciso dalla camorra per un

errore di personaa: l’uomo gli

confida di essere sulle tracce

dell’assassino del figlio.

Stasera su Real Time alle 21.30 VITE AL LIMITE

Samantha ha un rapporto

ossessivo con il cibo e ora, a

causa del suo peso, la sua

vita è in pericolo. A rendere la

situazione ancora più drammatica

è la sua insana abitudine

a postare video che la

riprendono mentre mangia….

Stasera su Giallo alle 21.10 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

(16ª st., ep. 9) «Mondi

paralleli» con Kristina Sprenger

Inseguita in un’area boschiva,

una giovane viene assassinata

durante una festa cosplay.

Karin e Lukas cercano di far

luce sulla vicenda. A seguire,

ep. 10 «Odio e amore».

Stasera su Top Crime alle 21.10 POIROT: L’ENIGMA DELL’IRIS GIALLO (G.B. 1990) con

David Suchet

Proprio quando stava per risolvere

il mistero sulla morte

del proprietario di un ristorante

a Buenos Aires, il detective

Poirot viene arrestato perché

accusato di spionaggio…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 ON THE LINE (Usa 2022) di

Romuald Boulanger con Mel

Gibson, William Moseley

Elvis, conduttore radiofonico, è

alle prese con un ascoltatore

anonimo che minaccia di uccidere

lui e la sua famiglia. Elvis

si ritrova così coinvolto in un

perverso gioco di sopravvivenza.

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 SECRET LOVE (G.B./Ger. 2021)

di Eva Husson con Odessa

Young, Colin Firth

1924, Inghilterra. Jane è la giovane

domestica di una famiglia

benestante. La ragazza ha una

relazione clandestina con Paul,

figlio dei ricchi vicini e promesso

sposo di Emma. Ma…

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.00 IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE (Usa ‘16) con Ruby

Barnhill, Mark Rylance

La piccola Sophie viene rapita

da un gigante che la conduce

nella sua caverna. Inizialmente

spaventata, si renderà conto

di aver trovato un insolito

amico dal cuore tenero.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 FASTER (Usa 2010) di George

Tillman Jr. con Dwayne Johnson,

Billy Bob Thornton

Uscito di prigione, Driver ha in

mente una cosa sola: la vendetta.

Vuole eliminare infatti i

componenti della banda che

gli hanno ammazzato il fratello

e riappropriarsi del bottino.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 IL PREZZO DELL’ARTE (Francia/

Belgio 2019) di Régis Roinsard

con Lambert Wilson

L’editore Angstrom fa tradurre

in tutta segretezza l’atteso finale

di una trilogia di successo. Ma

un hacker pubblica le prime

dieci pagine online e richiede

un riscatto per non proseguire…

Stasera su Sky uno alle 21.15 X FACTOR «Live 2»

La gara è entrata nel vivo:

Francesca Michielin apre la

seconda di sette puntate in

diretta che decreteranno il vincitore.

Il Televoto, e i giudici

Fedez, Dargen D’Amico, Rkomi,

Ambra Angiolini, stabiliscono

chi viene eliminato.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª

st., ep. 9) con Olivia Cooke

Il Concilio si spacca tra Verdi e

Neri: Alicent e Ser Otto, con alcuni

membri dell’assemblea,

stabiliscono che la corona spetta

ad Aegon II. Intanto Rhaenyra

e Daemon riuniscono i loro fedeli.

A seguire, ep. 10.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MR SELFRIDGE (2ª st., ep. 9)

con Polly Walker, Jeremy Piven

Dopo i recenti scandali, Harry

è determinato ad aiutare Selfridge.

Così chiede a Delphine

di organizzare un evento a cui

invitare il ben noto giornalista

Winifred Bonfils Black. A seguire,

l’episodio 10.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 LITTLE MURDERS BY AGATHA CHRISTIE (1ª st., ep. 2)

«Non sono colpevole» con Marius

Colucci, Antoine Duléry

Larosière e Lampion riaprono

il caso di una donna uccisa

due anni prima. Del delitto fu

accusato uno dei figli adottivi,

ora assassinato in carcere.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO tutte e 4 le puntate

2 luglio 2006: l’Italia vince il

Mondiale battendo in finale la

Francia. Lo raccontano alcuni

dei protagonisti: Marcello Lippi,

Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro,

Gianluigi Buffon, Marco

Materazzi e Gennaro Gattuso.

Programmi TV su Rai 1

16.00 A SUA IMMAGINE c

16.45 TG1 TELEGIORNALE

17.00 ITALIASI! Talk

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 BALLANDO CON LE STELLE

0.30 WHEN THE WORLD WATCHED

2.10 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

18.10 TG2 L.I.S./18.15 TG SPORT SERA

19.00 CASTLE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 BLUE BLOODS

23.00 TG2 – DOSSIER

23.45 Tg2 – Storie

Programmi Tv su Rai Tre

17.30 PRESA DIRETTA

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.20 LE PAROLE

21.45 SAPIENS, UN SOLO PIANETA

0.20 TG3 MONDO TELEGIORNALE

0.30 UN GIORNO IN PRETURA

Programmi Tv su Rete 4

16.50 COLOMBO

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

21.25 PEARL HARBOR

1.05 CONFESSIONE REPORTER

Programmi Tv su Canale 5

16.30 VERISSIMO

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 TÚ SÍ QUE VALES

1.00 Tg5 1.35

Programmi Tv su Italia 1

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 CATTIVISSIMO ME

23.20 IMMAGINA CHE

1.25 BATWOMAN

Programmi Tv su La 7

17.00 MISS MARPLE – MISS MARPLE NEI CARAIBI

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 IN ONDA

21.15 SPECIALE NON È L’ARENA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi Tv su Tv 8

18.00 PECHINO EXPRESS – LA ROTTA DEI SULTANI I

20.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

21.30 SNOWPIERCER

24.00 X FACTOR

Programmi Tv su Nove

18.00 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

20.00 FRATELLI DI CROZZA

21.25 NOVE RACCONTA: SCOMPARSA – IL CASO RAGUSA

23.15 NOVE RACCONTA: LADY GUCCI – LA STORIA DI PATRIZIA REGGIANI

0.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Programmi Tv su Mediaset 20

19.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 RAPIMENTO E RISCATTO

23.55 HELLBOY

Programmi Tv su Rai 4

16.00 FALLING SKIES

17.35 MACGYVER

21.20 L’UOMO SUL TRENO – THE COMMUTER

23.05 PAGAN PEAK

0.55 THE TUNNEL – TRAPPOLA NEL BUIO