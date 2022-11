Curiosità su chi è Dario Cassini? Età, Ballando con le stelle, moglie, figli e vita privata

Chi è Dario Cassini? Lo vedremo come concorrente di Ballando con le Stelle nella nuova stagione dello show. Dalla sua età alla sua formazione, dalla sua apparizione a Le Iene al suo lavoro a Colorado, dal suo lavoro sul palcoscenico alla sua compagna, dai suoi film a suo figlio, scopriremo il suo percorso artistico e sentimentale.

Età, provenienza, studi, famiglia

Dario Cassini è nato a Napoli il 18 giugno 1967. Il padre, medico, muore in giovane età, lasciandolo con tre fratelli, tra cui Riccardo (comico e ideatore di programmi) e Marco (direttore editoriale e fondatore della nota casa editrice Minimum fax). Anche se i genitori volevano che diventasse medico o avvocato, la sua passione per il mondo dello spettacolo ha prevalso: Al Pacino, Robert De Niro e Dustin Hoffman erano i suoi idoli, ad esempio. Le sue prime apparizioni televisive sono state ne Il principe azzurro (spettacolo con Raffaella Carrà) e La voglia di vincere, due miniserie. Nel 1990 è apparso in In nome del popolo sovrano di Luigi Magni.

Dario Cassini: dalle Iene al teatro

All’inizio degli anni ’90 partecipa a diversi programmi e film, ma il vero successo arriva con il programma di Italia 1 Le Iene. Successivamente è stato invitato a partecipare alla trasmissione di cabaret e umorismo Zelig. Dal 2007, Dario Cassini è una presenza fissa a Colorado, il programma comico di Italia 1. Nel frattempo si è intensificato anche il lavoro teatrale di Cassini. Il suo umorismo si basa sulle difficoltà di corteggiamento e di comunicazione con l’altro sesso, soprattutto con le donne. Ha pubblicato diversi libri per porre l’accento su questo tema.

Dario Cassini: dai film a Ballando con le stelle 2022

Dario Cassini ha recitato in Cemento Armato (2007), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare (2011), Poveri ma ricchi (2017), I predatori (2020), La donna per me (2022) e La donna per me (2022). Lo speciale del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle farà conoscere nuovamente Dario Cassini al grande pubblico nell’ottobre 2022. Milly Carlucci sarà la presentatrice. Milly Carlucci è alla sua diciassettesima stagione come conduttrice. Dario Cassini sarà tra i concorrenti.

Vita privata, compagna, figlio, Instagram

Gli spettacoli di Dario Cassini sono sempre incentrati sul rapporto tra uomo e donna, e lui ha sempre tenuto la sua vita privata ben lontana dai riflettori. Pur avendo una compagna, che ha sempre tenuto ben lontana dai riflettori, Cassini ha rivelato di avere un figlio di nome Raffaele. In attesa che condivida qualcosa in più sulla sua vita privata a Ballando con le stelle, possiamo comunque seguirlo su Instagram, dove ha un account ufficiale?