Curiosità su chi è Giacomo Gianniotti? Età, carriera, moglie, figli, Grey’s Anatomy e futuro Diabolik

Mentre alcuni lo considerano il seducente e sexy Dottor DeLuca in Grey’s Anatomy, altri lo vedono come Diabolik nel sequel dei Manetti Bros. Chi è Giacomo Gianniotti? Dal fascino americano e dalle radici romane, Giacomo è cresciuto tra Roma e Toronto dopo essersi trasferito in Canada da Toronto. Per avere successo nell’industria televisiva e cinematografica, Giacomo è stato istruito in italiano e inglese in una navetta. Fin dall’età di 10 anni ha partecipato al film La bomba (1999) di Giulio Base, girato a Cinecittà e interpretato, tra gli altri, da Shelley Winters e Alessandro Gassman. L’arte lo ha chiamato presto:

Giacomo Gianniotti, chi è?

Giacomo si è iscritto al programma di teatro dell’Humber College e successivamente al Canadian Film Centre di Toronto per continuare gli studi dopo che la sua prima esperienza sul set lo ha ispirato a dedicarsi alla recitazione. Prima del suo debutto in televisione, Gianniotti ha dato prova della sua abilità di attore anche a teatro, dove è apparso nella commedia The Little Years di John Mighton, prodotta dal Tarragon Theatre e candidata a sette Dora Mavor Moore Awards.

Giacomo Gianniotti da Grey’s Anatomy a Diabolik 2

Giacomo Gianniotti è più noto al grande pubblico per essere apparso in diverse serie televisive, tra cui Copper, Reign, The Murdoch Mysteries e Selfie. Dal 2015 al 2021 ha interpretato il ruolo del dottor Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy, prima come personaggio ospite nell’undicesima stagione della serie, poi come personaggio ricorrente per nove episodi e infine come personaggio regolare per i restanti 15 episodi della dodicesima stagione. Nel 2016 ha interpretato Stephen Hopkins in Race – Il colore della vittoria, un film biografico sulla vita di Jesse Owens. Il 14 aprile 2022, Diabolik sarà interpretato da Luca Marinelli nel sequel di Diabolik, Diabolik – Ginko all’attacco!

Giacomo Gianniotti moglie: chi è la make up artist che gli ha rubato il cuore

Della sua vita privata sappiamo che ha sposato la fidanzata Nicole Gustafson, una make up artist, a Castel Gandolfo il 28 aprile 2019. Ha annunciato lui stesso il matrimonio tramite un post su Instagram dove ha scritto: “E viva gli sposi” ha scritto a corredo di un’immagine in cui appare accanto alla sposa avvolta in un abito di pizzo. E ancora: “Un enorme grazie alla nostra squadra che ci ha regalato un matrimonio da sogno, stiamo ancora volando. A tutti gli amici e famiglia che eravate lì con noi. Vi amiamo e non ci dimenticheremo mai di voi”. La sposa ha scritto: “Il miglior giorno della mia vita”.