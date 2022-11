Curiosità su chi è Giampiero Mughini? Età, moglie, figli, libri, partito politico, Ballando con le stelle e vita privata

Qui troverete tutto quello che volete sapere su Giampiero Mughini, chi è veramente. Vi parleremo di sua moglie e dei suoi figli, della sua professione di giornalista e autore (e dei suoi libri), nonché della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle. Non mancheranno informazioni più banali, come il suo partito politico di riferimento e i suoi occhiali da vista.

Giampiero Mughini, chi è: età, altezza e peso

Nome vero e completo: Giampiero Giovanni Mughini

Luogo di nascita: Catania

Data di nascita: 16 aprile 1941

Età: 81 anni

Altezza: 175 cm

Peso: 72 kg

Segno zodiacale: Ariete

Capelli: bianchi

Occhi: marroni

Professione: giornalista, scrittore, opinionista e personaggio televisivo

Biografia, carriera, titolo di studio

Giampiero Mughini è nato a Catania da madre siciliana e padre toscano. Ha fondato e diretto la rivista di critica giovanile del capoluogo etneo a partire dal 1963. Dopo aver conseguito la maturità classica, studia lingue e letterature moderne. Dopo aver conseguito la laurea in letteratura francese all’Università di Roma “La Sapienza” (110 e lode), si è laureato in lingue e letterature moderne.

Nel 1987 è diventato un noto personaggio televisivo dopo alcuni anni di militanza politica in varie testate. Partecipa regolarmente a Ieri, Goggi e domani grazie alla sua partecipazione a diversi programmi. Negli anni ’90, grazie alla sua popolarità, ha partecipato al Maurizio Costanzo Show e a L’appello del martedì. La popolarità di Controcampo è aumentata a partire dal 1998, quando è andato in onda per la prima volta su Italia 1 e successivamente su Rete 4. È un grande tifoso della Juventus, con un temperamento unico e un ironico senso dell’umorismo. Dal 2001 al 2003, Giovanni Lacagnina lo ha invitato a partecipare a Calcio D’Autore su Stream. Oltre allo sport, ha prodotto anche alcuni film, tra cui L’allenatore nel pallone 2, Il mio West ed Ecce bombo.

Giampiero Mughini, chi è: moglie, figli e vita privata

La vita privata di Giampiero Mughini è raramente menzionata. Giampiero Mughini e Michela Pandolfi sono sposati, ma non hanno figli. Sebbene Giampiero Mughini sia solitamente raggruppato con altri “intellettuali di sinistra”, non appartiene a un partito politico specifico. Durante le proteste studentesche del maggio 1968 a Parigi, Giampiero Mughini era tra gli studenti. È cofondatore de Il manifesto (1969), un periodico che viene sciolto dopo soli tre mesi a causa di controversie con altri giornalisti. Lotta Continua era la pubblicazione del partito politico, che lasciò nel 1971 come caporedattore.

A partire dagli anni Ottanta decise di staccarsi dagli ambienti di sinistra che aveva frequentato per 20 anni. Scrive anche un libro in cui critica aspramente Lotta Continua. L’omicidio Calabresi e il dolore di una generazione sono i temi de Gli anni della peggiore gioventù. Dove risiede Giampiero Mughini? A Roma, oltre alla sua casa, dove vive, conserva un’interessante collezione di oggetti liberty.

Giampiero Mughini e gli iconici occhiali

Ogni volta che si guarda Mughini in TV, si vede il suo stile e il suo carattere nei famosi occhiali che indossa e nello sport. I libri scritti da Giampiero Mughini sono un centinaio e sarebbe impossibile elencarli tutti. Ricordiamo A Via della Mercede c’era un razzista. Pittori e scrittori in camicia nera, Un giornalista maledetto e dimenticato, Lo strano “caso” di Telesio Interlandi, Il Muggenheim, Bompiani, Milano, 2022, ISBN 978-88-301-0576-8, e Nobuyoshi Araki. Tokyo Nostalgia, con Ettore Sottsass, Photology. Cosa resta di una vita?