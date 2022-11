Curiosità su chi è Gilles Rocca? Età, biografia, compagna, figli, vita privata e Tale e quale show

Gilles Rocca, di professione attore e regista, è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Rocca lavora anche come tecnico del suono per il Festival di Sanremo.

Nel suo curriculum, Gilles Rocca figura come attore e modello. Ma cosa si sa di lui? Il ballerino amatoriale di Ballando con le Stelle è stato notato dal pubblico durante le Cinque Notti di Sanremo. In realtà, lavora anche come tecnico del suono. Durante lo scontro dietro le quinte tra Morgan e Bugo nel programma di Milly Carlucci, Rocca era in prima linea. È stata questa trasmissione il suo definitivo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo? Forse, ma dopo quell’esperienza è stato scelto per l’Isola dei Famosi. Nel 2022 è anche nel cast di Nudi per la vita.

Chi è Gilles Rocca

Nel 1983, Gilles Rocca è nato a Roma. Vive e lavora lì, sotto il segno del Capricorno. La sua carriera di attore lo ha portato a partecipare al film Tre tocchi, anche se il suo debutto è avvenuto con il film Solo tre ore. Rocca si diletta anche dietro la macchina da presa tanto da aver diretto il docufilm Duchenne con il quale ha vinto anche un prestigioso premio. Ma non è tutto, perché Gilles è un vero e proprio tuttofare. Da anni, infatti, aiuta il papà, titolare di una società che segue alcuni degli eventi più importanti in Italia, e lavora come tecnico del suono. Per chi non lo sapesse, si occupa anche degli strumenti musicali in eventi come il Festival di Sanremo”.

La vita privata di Gilles Rocca

Sembrerebbe che l’attore e modello Gilles Rocca sia fidanzato. Il cuore del bell’attore batte per la collega Miriam Galanti, protagonista del film Rossella. Come si sono conosciuti i due? Purtroppo non lo sappiamo, visto che sembrano essere molto discreti sulla loro vita sentimentale. Anche sui social media, soprattutto su Instagram, Rocca non posta molte foto in compagnia della sua fidanzata, cercando di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Non si sa quanto guadagna l’attore e modello, perché anche su questo fronte regna il massimo riserbo.

Chi è Miriam Galanti, fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti, originaria di Borgoforte in provincia di Mantova, fin da piccola sapeva che da grande avrebbe voluto fare l’attrice. Dopo aver conseguito il diploma di maturità linguistica, lascia la sua città per trasferirsi a Roma, dove si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche. È nella capitale, però, che la sua passione per la recitazione prende il sopravvento e viene portata al Centro Sperimentale di Cinematografia per iniziare la sua carriera di attrice.

Curiosità su Gilles Rocca

Gilles è un membro del team ItalianAttori. Come fa ad avere un fisico così scolpito? Mangia sano e fa molto sport. Ama viaggiare e visitare il mondo. Gli piacciono i tatuaggi e ne ha diversi su tutto il corpo. Poche ore prima del suo debutto a Ballando con le stelle 2020, condotto da Milly Carlucci, ha annunciato ai suoi follower che il suo profilo Instagram era stato violato.