Curiosità su chi è Gilles Rocca? Età, compagna Miriam Galanti e Ballando con le stelle

Attore, regista e fonico romano di 39 anni, è diventato famoso dopo aver interpretato Bugo nello scontro sanremese tra Morgan e Bugo. Ha partecipato a Ballando con le stelle 2020, in coppia con Lucrezia Lando, ed è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti. L’Isola dei Famosi 2021 lo ha visto uscire alla 14esima puntata. A Tale e Quale Show 2022 è stato concorrente dal 30 settembre 2022.

Chi è Gilles Rocca?

Nome: Gilles Rocca

Gilles Rocca Data di nascita: 12 gennaio 1983

12 gennaio 1983 Età: 39 Anni

39 Anni Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Attore e regista

Attore e regista Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 80 kg (durante l’Isola ha raggiunto i 59 Kg

Biografia

Uno dei motivi per cui Gilles Rocca è nato sotto il segno del Capricorno è che il campione di Formula 1 Gilles Villeneuve è morto alcuni mesi prima della sua nascita. I genitori di Gilles gestiscono un’attività di noleggio e assistenza tecnica e collaborano con il Festival di Sanremo della Rai e con diverse altre produzioni Rai. Per questo motivo Gilles Gilles compare nella scena del combattimento tra Bugo e Morgan. Nei minuti successivi alla diffusione virale dell’immagine sul web, milioni di spettatori hanno scoperto quello che pensavano fosse il nome di un tecnico del suono. Gilles non capiva cosa stesse succedendo online il giorno dopo, così quando si è svegliato ha avuto una strana e piacevole sorpresa: il suo account Instagram era stato riempito di follower da quattromila a undicimila (in poche ore).

Fidanzata Miriam

Gilles Roca ha una fidanzata di nome Miriam Galanti, attrice nota per aver interpretato Rossella nel film e per aver recitato in diverse opere teatrali. I due condividono spesso gli scatti delle loro vacanze su Facebook, dopodiché si sono allontanati. Dopo l’Isola dei famosi, Gilles e Miriam hanno vissuto alcuni mesi di difficoltà, ma ora sono tornati insieme.

Lavoro e Carriera

Gilles Rocca è un attore e regista del mondo dello spettacolo. Prima di diventare attore e regista, ha lavorato come uomo d’affari nell’azienda di famiglia. È stato coinvolto anche nel settore dello spettacolo come imprenditore. Ha giocato nella Lazio per almeno quattro anni e poi nel Cervia. È stato concorrente della seconda edizione del reality di Mediaset “Campioni, il sogno”. Nonostante una breve partecipazione, non è stato selezionato per la terza edizione. Oltre al calcio, ha deciso di smettere di giocare da giovane a causa di un infortunio. Subito dopo Cervia, viene scritturato nella fiction “Carabinieri”, in cui recita accanto ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. Gli viene offerto un ruolo nella fortunata serie televisiva “Carabinieri” dopo aver recitato al fianco di Alessia Marcuzzi e Luca Argentero nella serie precedente.

Ha recitato in diverse fiction di successo, tra cui Don Matteo insieme a Nino Frassica, Distretto di polizia, Ris, i Cesaroni con Matteo Branciamore, Le tre rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a metà. Sul grande schermo è apparso in Tre tocchi per la regia di Marco Risi e in Natale a Londra. Nel 2008 ha vinto il programma “Volami nel cuore” su “Actors” nella categoria “Winner”.

Ha vinto diversi premi prestigiosi nel campo della regia, tra cui il premio “Massimo Troisi” per la regia e il premio “Tulipani di seta nera” per il miglior film documentario e la migliore regia. Tra i suoi cortometraggi più significativi ci sono “Metamorphosis” e “No Exit”, entrambi interpretati da lui stesso. Il cortometraggio affronta il tema della violenza sulle donne e ha come protagonista la compagna di Gilles, Miriam. Isabella Rauti, ex specialista delle pari opportunità, ha visto il cortometraggio e lo ha poi trasformato in un rapporto ufficiale del governo. Attualmente sta sviluppando “Metamorphosis” come lungometraggio, ma non vi reciterà.

È famoso per essere un attore di cinema, televisione e telecamere, ma il pubblico si è accorto di lui a Sanremo2020. Gilles Infatti è anche un uomo d’affari, a capo di una grande azienda che noleggia e fornisce assistenza per la strumentazione tecnica. Ha vinto 19 Festival di Sanremo, quindi se il giorno dopo vedete una sua foto, sapete già quello che volete sapere: la sua identità. Come per magia, il giorno dopo, tutti volevano sapere che aspetto avesse il fonico dell’Ariston nella battaglia virale.

A Settembre 2022 è anche un concorrente di Nudi per la Vita condotto da Mara Maionchi (coreografo Marcello Sacchetta) che ha come scopo quello di promuovere la prevenzione del tumore in modo divertente e consapevole.