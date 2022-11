Curiosità su chi è Ilaria Antonica? L’Eredità, ha vinto 140.000 euro alla ghigliottina

Ilaria Antonica, una ragazza di Galatina, in Puglia, che lavora in un’agenzia di comunicazione, ha vinto il concorso L’Eredità. Ha vinto 140.000 euro rispondendo per ultima alla prova finale: “la ghigliottina”.

La vittoria di Ilaria a L’Eredità

Ilaria Antonica, 30 anni, dipendente di un’agenzia di comunicazione, ha vinto 140.000 euro ieri sera (16 novembre) vincendo al gioco L’Eredità su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. La giovane donna ha condotto il gioco con fermezza e lucidità nonostante i momenti di tensione e paura, e al termine ha festeggiato insieme al fidanzato presente in studio.

Ilaria ha raggiunto una grande somma di denaro nel gioco, ben 140 mila euro. Ha poi superato indenne la prova più difficile, la “Ghigliottina”: ha risposto correttamente a tutte le parole, evitando così di dover dividere a metà il suo montepremi. A questo punto ha dovuto indovinare la parola che univa 5 parole: scarpe, miracoli, versi, subito e rosso. La parola corretta era sera.

Chi è Ilaria Antonica, la ragazza che si è portata a casa 140mila euro?

Originaria di Galatina, nel Salento, in Puglia, Ilaria lavora come copywriter e traduttrice presso un’agenzia di comunicazione. Riconosce al suo fidanzato, Giuseppe, il merito di averla sostenuta durante la trasmissione.