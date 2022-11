Curiosità su chi è Lorenzo Biagiarelli? Età, Ballando con le stelle, lavoro, Selvaggia Lucarelli, compmagna e figli

Nel prossimo futuro, Lorenzo Biagiarelli parteciperà alla 17° stagione di Ballando con le Stelle. Siamo qui per scoprire tutto quello che c’è da sapere su Lorenzo Biagiarelli. Dalla sua età, alle sue origini, ai suoi studi a È sempre mezzogiorno, scopriremo tra l’altro il suo legame con Selvaggia Lucarelli. Per saperne di più sul suo percorso.

Età, provenienza, studi

Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona nel 1990, ma ha vissuto per la maggior parte dei suoi anni a Senigallia. Nonostante gli studi universitari di storia, hanno prevalso altri interessi: prima ha tentato di entrare nel mondo della musica (con lo pseudonimo di B-Law), poi ha dedicato tutto il suo tempo e i suoi sforzi alla cucina.

Lorenzo Biagiarelli Chef: dal web a È sempre mezzogiorno

La sua passione per la cucina è stata trasferita in rete, dove fornisce gustosi servizi di social chef. I suoi piatti robusti riflettono i suoi numerosi viaggi attraverso il mondo, che ha acquisito grazie a una varietà di influenze etniche. Nel 2019 è uno dei giudici di “Cortesie per gli ospiti”, un programma di Rai 1 sui Bed and Breakfast, spin-off dell’originale. Nel 2020 è ospite fisso di “È sempre mezzogiorno” su Rai 1, dove parla de “Il signore degli aneddoti” come segmento del programma.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli si sono conosciuti nel mondo virtuale. Si sono innamorati a prima vista e sono una coppia da anni. La relazione ha generato molte chiacchiere a causa della differenza di età dei giornalisti (classe 1974 lei, 1990 lui), ma il tempo ha dato ragione alla coppia. I due hanno una vita sociale molto attiva: L’account Instagram ufficiale di Lorenzo è pieno di foto di cibo di tutti i colori e varietà.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022

A partire da sabato 8 ottobre 2022, Lorenzo Biagiarelli sarà un concorrente della 17ª stagione di Ballando con le stelle, il popolare programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La sua partecipazione incuriosisce molti: come ben sanno i telespettatori, Selvaggia Lucarelli è un giudice storico del programma e il pubblico è ansioso di vederla al cospetto di Lorenzo.