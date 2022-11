Curiosità su chi è Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Età, lavoro, vita privata e figli

Lorenzo Biagiarelli, noto soprattutto come fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha anche una carriera di successo nella musica e nella cucina.

Lorenzo Biagiarelli è un volto noto in tutta Italia, in quanto appare regolarmente in televisione (come membro fisso del cast di E’ sempre mezzogiorno e nel 2022 anche come concorrente di Ballando con le Stelle) e sulle riviste (per la sua relazione con Selveggia Lucarelli). Musica e cucina sono le sue due principali passioni. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Nome e cognome: Lorenzo Biagiarelli

Data e luogo di nascita: 24 novembre 1990, Cremona

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cuoco

Compagna: Selvaggia Lucarelli

Social: Instagram, Facebook

Lorenzo Biagiarelli: la biografia e la carriera

Lorenzo Biagiarelli è nato il 24 novembre 1990. Il suo segno zodiacale è il Sagittario. Ha trascorso l’infanzia a Cremona, ma in seguito si è trasferito a Senigallia e poi di nuovo a Cremona. La vita di Biagiarelli è stata in gran parte attraversata dalla musica, che durante gli studi universitari gli ha permesso di guadagnarsi da vivere. In seguito, però, ha coltivato una delle sue più grandi passioni: la cucina. Nel settembre 2019 pubblica Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare (libro scritto insieme a Marco Salvia), che diventa un bestseller in Italia. Nel 2020 Antonella Clerici lo sceglie come uno dei membri del cast fisso del suo programma televisivo, È sempre mezzogiorno. Nel 2022 entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, dove spesso è giurato insieme a un altro membro del cast di Ballando con le stelle.

Lorenzo Biagiarelli, le 6 curiosità

Il suo pseudonimo è B-Law. Coltiva la sua passione per la cucina anche sui social media: ha una pagina Facebook dove interagisce con i follower e pubblica le foto dei suoi piatti. È appassionato di Star Wars, e per amore pare abbia anche accettato di adottare un gatto (Evangelion) nonostante dichiari di essere allergico Non ci sono informazioni sui suoi guadagni o sul suo patrimonio. Ha anche un profilo Instagram dove emerge senza dubbio la sua grande passione per la cucina, a giudicare dalle foto che pubblica.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli: la storia

La blogger, scrittrice e opinionista Selvaggia Lucarelli ha una relazione con Lorenzo Biagiarelli, già padre di Leon, il figlio avuto con Laerte Pappalardo. Lorenzo Biagiarelli ha vissuto a lungo tra Cremona e Senigallia, ma poi si è trasferito a Milano, città dove vive anche la sua dolce metà Selvaggia Lucarelli. La coppia condivide passioni come i viaggi; spesso scattano foto insieme (condivise sui social media) mentre sono in vacanza.