Non tutti sanno chi è Ludovica Nasti? Età, malattia, biografia, fidanzato e carriera

Ludovica Nasti, giovane attrice di Pozzuoli, sarà ospite di Verissimo su Canale 5 sabato 26 novembre. Sarà intervistata da Silvia Toffanin sulla sua vita e sulla sua carriera. Nasti è nata nel 2006, figlia di Stefania Filippone e del padre Vittorio, impiegato comunale. È ancora impegnata negli studi (liceo linguistico) e ha due fratelli maggiori: Martina e Lorenzo. È molto legata ai suoi nipoti, Gennaro, Elena e Vittoria, tutti e tre attori. Nel mondo dello spettacolo, il primo successo di Nasti è arrivato quando era ancora una bambina, interpretando Raffaella Lila Cerullo nella serie L’amica geniale. Nel 2019 è Mia in Un posto al sole, poi alcuni cortometraggi e Mondocane con Alessandro Borghi e Barbara Ronchi. Nel 2021 è Viola in Mina Settembre.

Elisa Del Genio, L’amica geniale, Chi è Ludovica Nasti, età, luogo di nascita, malattia, calcio, Mondocane, biografia e carriera. La giovane attrice Ludovica Nasti è una delle protagoniste del film Mondocane di Alessandro Celli, interpretato da Alessandro Borghi e presentato alla 78a Mostra del Cinema di Venezia.

Oltre alla recitazione, Ludovica ha altre tre grandi passioni oltre al calcio: viaggiare e scrivere. Per quanto riguarda il calcio, non solo è tifosa del Napoli, ma ci ha anche giocato come attaccante. Infatti, ha fatto parte del Dream Team del Napoli. La sua passione per la scrittura, invece, è stata rivelata da Diario Geniale, il libro in cui racconta la sua malattia e i suoi successi. Ha anche una passione per la musica. Ha composto una canzone sul bullismo intitolata “Mamma, non è niente” come omaggio a Sophia Loren, il suo idolo. Nasti, l’attrice che interpreta Lila nel film-documentario Sophia, si è commossa per la sua scelta. Vorrebbe diventare come Sophia Loren, il suo mito, tanto che di recente ha partecipato al docu-film Sophia!