Curiosità su chi è Luisella Costamagna? Età, compagno, marito e figli, partito politico, Ballando con le stelle e malattia

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luisella Costamagna, scrittrice e giornalista: coniuge, figli, partito politico, età e salute. Laureata in Filosofia con 110 e lode, è giornalista professionista dal 2000. Ha scritto anche due libri, Noi che costruiamo gli uomini e Cosa pensano di noi.

Luisella Costamagna: età, altezza, peso

Vero Nome: Luisella Costamagna

Luogo di Nascita: Torino

Data di nascita: 18 Dicembre 1968

Età: 55 anni

Segno Zodiacale: Saggitario

Altezza: 170 cm

Peso: 60 Kg

Social: Instagram

Capelli: biondi

Occhi: azzurri

Titolo di studio: Laurea in Filosofia (110 e lode)

Biografia e carriera

Nel 1995 inizia la professione giornalistica come freelance e nel 2000 diventa giornalista pubblicista. Il suo primo lavoro professionale è stato a Teletime, un’emittente televisiva locale piemontese, dove ha condotto il telegiornale. Michele Santoro la assume nel 1996 per Moby Dick, il suo nuovo programma su Italia 1, che va in onda fino al 1999. Nell’ambito delle inchieste di Moby, Luisella Costamagna ha condotto collegamenti in diretta dalla redazione del Tg1 e li ha prodotti su Studio Aperto nel 1999. Il telegiornale di Rai 1 Studio Aperto è stato condotto nel 1999 da Santoro. Nel 2001 ha lavorato con Santoro su Rai 2 come autrice e conduttrice di Donne, un programma in cinque puntate che andava in onda nelle ore successive.

Dal 2004 collabora con Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo Show – Raccontando, che va in onda tutte le mattine su Canale 5. Partecipa al programma come intervistatrice e giornalista. Pandora è una rubrica che ospita donne che parlano di vari argomenti. Il diario, di cui è redattrice, va in onda sul canale digitale terrestre di Mediaset. Da settembre 2006 va in onda il programma pomeridiano Buon pomeriggio. Dal 2007 collabora con Costanzo per la trasmissione. Conduce i dibattiti del giorno per Omnibus Estate (LA7) e produce il reportage Parole come ferite sulla violenza contro le donne per la trasmissione W l’Italia diretta (Rai 3). Da settembre 2020, Mario Giordano lo invita ad apparire nel suo programma Fuori dal coro. Dal 7 settembre 2022 al 2024, condurrà Agorà su Rai 3 al posto di Serena Bortone (che condurrà Oggi è un altro giorno su Rai 1). Nella stagione 2022 di Ballando con le stelle, gara di ballo, gareggerà con il ballerino Pasquale La Rocca.

Luisella Costamagna, chi è: compagno, marito, figli e vita privata

Le informazioni sulla vita privata di Luisella Costamagna sono scarse. Non ha un coniuge né figli, ma ha una relazione di lunga durata con lo scrittore Dario Buzzolan, padre di suo figlio Davide. Il Movimento 5 Stelle è il suo partito politico da anni. Carlo Calenda l’ha offesa in una delle sue trasmissioni quando recentemente si è affiliata al Movimento 5 Stelle. Attualmente non è politicamente schierata.

Malattia e ballando con le stelle

Non abbiamo notizie in merito a una malattia che ha colpito la giornalista, al meno di recente. La donna infatti è entrata entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle 2022.