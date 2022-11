Curiosità su chi è Marco Balzano? Età, libri, moglie, figli e Resto qui

Balzano è nato il 6 giugno 1978 a Milano. Lavora come insegnante di lettere in una scuola superiore di Arese, dove insegna letteratura. È sposato e ha due figli. In diversi romanzi ha esplorato il tema dell’emigrazione infantile. A questo proposito, ha parlato anche della sua famiglia.

“In tutti e tre i miei romanzi ho raccontato la fuga delle persone, per fame. Ninetto da piccolo poteva mangiare una sola acciuga al giorno su un pezzo di pane. Ieri vivevano così i meridionali, oggi gli africani. I miei genitori sono pugliesi, arrivati a Milano sedicenni. Mio nonno era un contadino antifascista, mio padre è riuscito a fare l’impiegato, diplomandosi alle scuole serali dove poi ho insegnato. Per questo libro ho intervistato degli ex bambini migranti, ma li ho incontrati senza carta e penna. Volevo falsificare le loro parole, per restituirne la verità e testimoniare i sacrifici del ceto medio-basso”.

Moglie e figli

Marco Balzano è sposato e ha due figli, Caterina e Riccardo.

Marco Balzano decide di cambiare casa editrice nel 2018 e pubblica Resto qui, il suo quarto romanzo, con Einaudi. Il libro si classifica secondo al Premio Strega e vince molti premi, tra cui il Premio Mario Rigoni Stern e il Premio Bagutta . Il libro viene tradotto in Francia, dove vince il Prix Méditerranée, in Germania, dove vende in pochi mesi centomila copie, e in altri ventotto paesi. L’attrice Viola Graziosi registra per Audible l’audiolibro del romanzo.