Curiosità su chi è Marta Flavi? Età, vita privata, marito, Ballando con le stelle, compagno e tradimento di Maurizio Costanzo

Chi è Marta Flavi nella vita reale? Scopri la vita privata e professionale di Marta Flavi, che partecipa a Ballando con le Stelle 2022. Maurizio Costanzo è un ex marito agenzia.

Età, origini, primi lavori

Marta Flavi, nata a Roma il 9 aprile 1951, è figlia di una famiglia ebraica. Ha iniziato la sua carriera come annunciatrice radiofonica a Quinta Rete Radio. Il suo primo programma, L’ora dei ragazzi, era un programma per bambini. Viene scoperta dalla Rai mentre lavora come conduttrice di programmi per bambini. In seguito ha condotto una serie di programmi per bambini sulla rete. In Tutti per Uno (1981-1983), Linea verde (1985-1986), Arcobaleno (1987-1988), Improvvisando (1987-1988), è stata vista su Rai 2. Alla fine degli anni Ottanta è apparsa su Arcobaleno, Improvvisando e Il piacere dell’estate, sempre su Rai 2.

Il successo di Agenzia matrimoniale

È diventata famosa nel 1989 quando ha iniziato a condurre Agenzia matrimoniale, un programma che ha dato vita a due spin-off, Ti amo… parliamone e Cerco e offro, su Mediaset. In quel periodo, i single che speravano di trovare l’anima gemella si incontravano nel salotto di Marta Flavi. Quando il programma è passato da Canale 5 a Rete 4 in risposta ai bassi ascolti, non è stato più trasmesso e Flavi ha lasciato Mediaset poco dopo. Dal 1995 al 1996 ha condotto Alle cinque della sera, un programma di Rai 3 dedicato all’attualità.

Marta Flavi a Ballando con le stelle 2022

Le apparizioni di Marta Flavi in televisione sono state rare per molti anni, fino al suo ritorno a Radio 2 nella stagione 2009-2010. Da allora, le sue apparizioni sul piccolo schermo sono state ancora più rare. Per questo motivo, la sua apparizione nel programma di Rai 1 “Ballando con le stelle” è particolarmente attesa. Non resta che aspettare ottobre per vederla ballare.

Vita privata: Maurizio Costanzo, compagno, figli, Instagram

Marta Flavi sarebbe coinvolta nel programma Agenzia matrimoniale di Maurizio Costanzo, oltre che nel proprio. È stata la terza moglie di Costanzo, ma si sono separati dopo poco più di un anno, divorziando nel 1994. Flavi ha sempre lasciato intendere di aver sofferto per l’infedeltà di Costanzo con Maria De Filippi. Nonostante non sia mai riuscita ad avere figli, Marta Flavi ha avuto una relazione con un notaio di nome Pierluigi, secondo alcune indiscrezioni. Marta Flavi condivide foto sul suo account ufficiale di Instagram.