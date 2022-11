Curiosità su chi è Nicolas Lefebvre compagno di Monica Bellucci

Monica Bellucci ha ritrovato la serenità dopo la separazione dall’attore Vincent Cassel grazie a Nicolas Lefebvre, un importante avvocato francese. L’ex modello ha 18 anni in meno della Bellucci ed è molto conosciuto in Francia. Qualche tempo fa, la bella attrice aveva rivelato di essere innamorata, senza però rivelare il suo fortunato pretendente.

Chi è Nicolas Lefebvre?

Nicolas Lefebvre è uno scenografo e gallerista del Marais, uno dei quartieri più popolari di Parigi. Si dice che Lefebvre e Monica si siano legati per il loro comune amore per l’arte. Dopo il divorzio tra Monica Bellucci e Vincent Cassel, Nicolas Lefebvre è venuto in loro aiuto. I due sono stati sposati dal 1999 al 2013, e l’attore era reduce dalle nozze con il fotografo franco-argentino Claudio Basso, che ha sposato dal 1990 al 1994.

Lefebvre ha studiato storia dell’arte all’Institute for Advanced Studies in Art (IESA) e all’École du Louvre. L’attrice, qualche tempo fa, aveva dichiarato che non sarebbe mai riuscita ad avere una relazione con qualcuno più giovane di lei. Il fidanzamento di Nicolas con lei ha ovviamente smentito questa dichiarazione. Ha lavorato come banditore d’asta e in diverse gallerie, oltre ad averne aperta una propria vicino alla Torre Eiffel. Anahi è la figlia di Nicolas avuta da una precedente relazione.

Il nuovo amore di Monica Bellucci

Monica Bellucci e Vincent Cassell si sono lasciati nel 2013 dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Deva e Léonie. Quando ha annunciato la sua relazione con Nicolas, ha detto di avere un partner per la prima volta. Viaggiare molto e non fare il suo lavoro sono due cose che ha detto di apprezzare del suo precedente fidanzato. Il nuovo fidanzato della Bellucci sembra essere Nicolas Lefebvre, con cui è stata fotografata. La Bellucci parla del suo nuovo fidanzato nell’intervista a Domenica In?